義雲會副會長、鈺齊-KY董事長林文智表示，公司全資子公司－香港加和國際，原本要聯貸9,900萬美元，主辦行是台北富邦銀行，而台銀是參貸行之一，因其他銀行都核准此聯貸案，但台銀審核很慢，讓公司多等一個月，最後，台銀沒通過聯貸案，讓公司聯貸案少了1,600萬美元，最後，公司與銀行團簽下聯貸金額，只剩下8,300萬美元。

林文智透露，公司因為要擴廠，原計劃聯貸9,900億美元，作為首度赴印尼西爪哇省，設置製鞋工廠的資金，目前該廠區已開始建廠，明年第一階段廠房會蓋好。

林文智說，政府對產業界必要時要協助融資，因為景氣突然間下滑之際，政府要有因應做法，不要還沾沾自喜上年度歲收很好，因為這已是過去式了，試問今年歲收呢？

林文智呼籲官股銀行參與聯貸案，審查融資合約，應重視時效性，以免影響企業融資取得。

億載會長、直得科技董事長陳麗芬建議政府，台灣半導體產業發展成功之後，高科技的精密機械，也要好好地推動。她建議應將半導體的高科技，輔導運用在精密機械及國防產業，以提升國內產業競爭力。

港都會副會長曾仲國表示，因核電供電穩定及成本低等優勢，他建議政府可找核能新技術，因為核能具有零碳排，並可提供充足電力，可避免產業界的缺電危機。

磐石會副會長、富旺國際董事長林正雄，以融資議題來講，這是不動產業界最關心議題與營運命脈，而政府對房地產業，祭出「金融限縮」，是可以的，但強調實施日期絕不能「溯及既往」。

台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪透露，該協會今年初進行會員問卷調查，最關心三大議題，包括經濟發展，地緣政治，及「環境與能源」議題。該協會希望與政府及台灣各界一起消除地緣政治風險，並促進經濟發展；同時也配合世界趨勢，在環境永續挑戰方面，能夠找到機會，藉此幫助台灣及全球各地都能永續發展。