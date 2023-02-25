嘉義雲林上市櫃及優質廠商聯誼會－義雲會，24日舉行新、舊會長交接典禮，在前行政院副院長、台灣金控董事長沈榮津監交下，由巧新科技董事長黃聰榮，從卸任創會長、順億關係企業總裁林文村的手中，接下印信，走馬上任第二屆會長。

黃聰榮指出，他很榮幸接任義雲會第二屆會長，除感謝其他會員們的謙讓與信賴，更記得創會長林文村，在全台疫情嚴峻期間，四處奔波積極研商及熱情號召下，會員家數一年內顯著成長，由初期的55家，持續壯大至62家（嘉義41家、雲林21家），該會可凝聚各路菁英，相互學習與分享，群策群力促進各企業升級。

義雲會由嘉義雲林地區上市、上櫃及優質企業共同組成，以「結盟共好」方式，開創嘉雲地區工商產業跨域聯誼的新局面。

沈榮津表示，義雲會的成立，連結台灣西部的企業版圖發展，雲林與嘉義的科技園區、工業園區和產業園區，更是西部科技廊帶，不可或缺的一環，在新冠疫情影響全球經濟發展的不利條件下，義雲會的會員企業，仍展現卓越的經營成果，這是台灣最強韌的經濟能量，他衷心地欽佩與感謝各位，對產業的熱情奉獻。

交接典禮包括代表蔡英文總統出席的總統府秘書長林佳龍、雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧、經濟部常務次長林全能，及數位發展署長呂正華等貴賓，均出席見證。另金融財稅、產業及學界各界貴賓到場觀禮，現場冠蓋雲集。黃聰榮指出，近三年來，疫情打亂世界經濟秩序，俄烏戰爭造成能源供需失調，企業面臨通貨膨脹、利率高漲的挑戰，台海情勢也使台灣成為全球關注的焦點，惟有確保產業供應鏈的安全性，才是企業在全球壯大營運規模的關鍵。

巧新為全球40多個汽車品牌大廠的汽車輪圈領導廠商，多年來提供最先進、嚴謹與快速的服務，來滿足國際一線品牌車廠需求，擁有歐洲、英國、北美及日本各大車廠的設計經驗，在全球汽車產業供應鏈中，扮演極為重要的角色之一。

尤其，歐美客戶實施碳中和的腳步，比台灣發展得更早，巧新也秉持著ESG的精神，全力推動淨零碳排，以滿足客戶需求。由於巧新具有回收下腳料、熔煉為「再生鋁料」的再利用技術，已獲客戶認證使用，公司將朝著2025年使用再生鋁料達50％的目標邁進；而「100％再生鋁料」去年更奪得國家品牌玉山獎「最佳產品類首獎」。