第一財經24日報導，資料顯示，中國鐵塔最新招標尋求對公司合併範圍內的所有法人主體的2023年度法定財務報表提供相關審計服務，最終「Big 4」的KPMG（台灣稱安侯建業）被推薦為第一中選候選人，德勤華永會計師事務所為第二中選候選人。

另外，中國太平等國企在今年1月底、2月初招標新一階段審計合約時，都由「Big 4」得標。

報導指出，根據中國註冊會計師協會2022年年中發表的「2021年度會計師事務所綜合評價百家排名信息」顯示，「Big 4」的普華永道（PwC）中天、安永（EY）華明、畢馬威（KPMG）華振、德勤（Deloitte）華永得分位列前四，以收入計則排名在六大之內，業務收入約為人民幣（下同）68億元、55億元、41億元、42億元。

據協會行業管理訊息系統，2021年，普華永道中天會計師事務所、安永華明會計師事務所、畢馬威華振會計師事務所、德勤華永會計師事務所公開披露的各自主審央企數量分別為7家、11家、3家、3家，主審大陸央企營收（指審計及相關鑑證業務收入）分別為1.26億元、6.61億元、1.35億元、0.59億元，因此四大會計事務所合計主審央企24家，收入接近10億元。