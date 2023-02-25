台灣房價居高不下，對於年輕人來說買房大不易，一名網友在PTT發文表示，出生在民國78到83年，這三年結婚的主要族群很慘，「可能一輩子只能跟爸媽住在農舍裡面」，引發其他網友討論，但有人表示，最慘的是83到87這群人吧，因為剛出社會2、3年才剛開始存錢，就眼睜睜看著房價漲上去。值得關注的是，新加坡總理李顯龍8年前則分析台灣年輕人買不起房的關鍵，他提到台灣經濟失去了明確的發展方向，如今他的說法似乎一語成讖。

原PO在PTT發文指出，在民國78-83年出生的人，也是這三年結婚的主要族群，傳統觀念房子還是男生負責居多，他們面對結婚小孩誕生、婚房需求，卻有將近一半以上的人還沒買房，房價就井噴了，而且沒買房的人，連這次房貸補助每戶3萬元也拿不到，他感嘆真的有夠慘，自己就生在這個年代。

其他網友則說，「身邊大部份這年代都買了耶，還不止一間，你是不是活在平行時空」、「我80年出生，自己和周邊同溫層都在竹北或台北買房了」、「85年出生已買，怕以後漲更高只好捏著買下去」；也有網友提到，「越晚出生越慘，因為階級會越來越僵化」。

另有網友表示，最慘的應該是83-87出生這群人，剛出社會2、3年，有心想理財買房的才剛開始存錢，就眼睜睜看著房價漲上去，這才叫無能為力，至少77-83這群人有心想買房的，有一段房價平穩期讓他們買。

先前有網友在PTT分享新加坡總理李顯龍8年前談及亞洲四小龍的影片，他提到台灣經濟失去了明確的發展方向，更直言新加坡多數人是想結婚就買房，台灣則可能是買房了才敢結婚。他舉例，如果問台灣年輕人「什麼時候打算買房子？」，對方可能以為你是逗笑他或戲弄他，因為他們無法想像自己可以買房子，除非是大富豪；反觀新加坡「大家都是買完房子才結婚吧？所以完全不相同」。