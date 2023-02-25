買賣屋這樣的人生大事，需要耗費龐大的時間、金錢，且需要了解的流程、手續，還非常的繁瑣複雜，若能請專業的房仲經紀人協助處理這些大大小小的事務，不僅幫助消費者減輕負擔，也能確保以合理的價格進行購售屋，或是買到屋況有瑕疵卻被刻意隱藏的房子。永慶房屋陳志群經紀人，秉持「先誠實再成交」的精神，對待每一位客戶都知無不言，在購售屋前、中、後階段均盡心盡力地提供誠實服務，贏得消費者的讚賞。

永慶領先同業提供完整行情資訊 助客戶做出正確判斷

2021年初，「實價登錄2.0」還未上路前，陳志群接待到一位想要在內湖地區購屋的客戶，陳志群除了詢問客戶心目中的房屋條件等資訊外，不僅提供「誠實房價報告書」，向客戶詳細分析內湖區域的市場趨勢，也一併提供永慶房屋「6大安心保障」及購屋貸款的相關資料讓他參考。

隔天，陳志群接獲客戶來電，詢問某個物件的細節，陳志群除了提供該社區及附近路段完整揭露至門牌的實價登錄資料，也逐一向客戶清楚說明每一筆資料的價格高低的差異性，客戶聽完後相當訝異地說：「你提供的資料好詳細喔，其他房仲都只有提供區間行情而已。」

陳志群說明：「國家依法規定房仲業者要提供以30個門牌號碼為區間的行情資料，但門牌號碼30號所涵蓋的範圍非常大，而且同一路段上可能有公寓、華廈、豪宅等不同的房屋類型，都會大幅影響價格。而且同一棟大樓中，不同的樓層、面向，也都是影響房價高低的因素。區間行情有它的不精準之處，因此永慶房屋才率先公開成交行情至門牌，幫助消費者做最適合的判斷。」

永慶誠實服務 好的壞的都告知

因為陳志群提供的資訊透明完整，且服務周全又細心，深獲這名客戶的信任，便委託陳志群協助物色適合的物件，當他看到喜歡的房子，都會請陳志群幫忙評估，他也不厭其煩的向客戶說明每一區的行情差異原因。

在這過程當中，客戶曾看中一間喜歡的物件，在帶看前，陳志群主動告知該社區其他戶曾有發生過非自然身故事件，讓客戶再一次為陳志群的誠實感到意外，並表示過去跟其他品牌的房仲看房子時，如果不是當戶都不會主動告知，大讚陳志群真的很誠實。

4個月後，客戶順利地找到了心儀的家，在談價及簽約的過程中，除了陳志群之外，連店長也全力支援、協助賣方釐清產權問題；交屋的前一天，颱風來襲、下著大雨，店長還帶著陳志群一起把房子打掃的乾乾淨淨，要讓客戶安心入住。

陳志群貼心服務 獲客戶公開讚揚

完成交屋後，陳志群的貼心服務還沒結束！客戶在裝潢上需要建議，陳志群不僅分享優質的室內設計公司，連在雜誌上看到裝潢相關知識的文章，還特地將雜誌親送至客戶手上，並提醒他除了購屋時繳交的契稅、印花稅、代書費，還有房子裝潢費用等相關收據發票都要留好，將來若要出售房產、申報房地合一稅時，這些成本都是可以列舉的。

客戶深受感動地對他說：「永慶不管是好的、壞的，只要知道的資訊都會說明得一清二楚，而且是真心是為客人著想的，不像其他品牌只想著成交，我一定會大大的幫你宣傳推薦！」

陳志群表示，永慶堅持3不政策：「不炒房、不造假、不隱瞞」，換來客戶的信任與安心，讓他們的服務充滿意義。在服務內容上，永慶房屋不僅推出「永慶實價登錄3.0」和「誠實房價報告書」，完整揭露成交行情至門牌，間接幫助政府推動「實價登錄2.0」法案，2021年更推出「真房價保證」宣示不炒房、不賺差價，如果永慶房屋經紀人違反相關誠實規定，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費。

永慶房屋為保護消費者不因投機客的炒作行為而蒙受損失，推出數位化的「一年內成交再上市地圖」及「短期轉售成交地圖」，在地圖上清楚標示出短期重複交易的房屋與價差，只要上《永慶房仲網》或《永慶快搜App》就能免費查看，一「指」掌握各區房市短期交易狀況。

永慶房屋不斷推出誠實服務和保證，以具體行動捍衛消費者的權益，持續走在產業的最前面。陳志群也提醒消費者，購屋前一定要多比較各家業者提供的行情資訊，並選擇誠實的房仲業者，對自身權益才更有保障。