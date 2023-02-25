為了爭取美國政府晶片法案補貼，台積電與英特爾雙方似乎槓上了！外媒報導，英特爾不斷遊說官員，爭取比台積電等外國企業更高的補貼款，台積電則提出一關鍵理由反駁說，英特爾可能拿錢建廠後，讓廠房閒置。

科技網站9to5Mac引述紐約時報報導，英特爾企圖遊說美官員降低對蘋果晶片製造商台積電的補貼，並強調該公司在晶片補貼上有優先權。英特爾與政府官員會面和一份公開文件中，一再質疑政府拿納稅人的錢補貼總部位於海外的競爭業者，並稱美國的創新等智財權可能因此外洩。

英特爾美國政府關係部門副總裁Allen Thompson說，「我們的智財權就在這裡，這是不能小看的。我們是美國的冠軍。」

英特爾企圖遊說官員降低外企補貼，台積電當然不同意。報導指出，台積電透過公告反駁稱，基於「公司總部所在地」的優惠待遇，並非有效運用美國資金的方式。

台積電還提出四大理由來反駁英特爾。

一、台積電能夠生產最先進製程晶片，英特爾要追上有難度。美國政府應該優先補助擁有最先技術的企業，台積電確實取得優先權。

二、美商超微（AMD）力挺台積電，除了因為兩家是合作夥伴外，超微對英特爾能否滿足其需求沒有信心。

三、台積電為美軍製造先進晶片。

四、外界擔心英特爾或許會拿錢建廠，卻讓廠房閒置。超微也贊同此看法，並認為這是浪費補助資金。

超微提到，任何接受聯邦政府補助的廠房，必須完工後投入營運，若讓工廠閒置，或留著不用等待需求增加，應立即沒收聯邦補助款。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）先前提出所謂「聰明資本」戰略，就是先打造工廠外殼，然後再依市場需求逐步投資安裝廠內設備。