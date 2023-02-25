隨著通膨已觸頂、央行升息週期已近尾聲及下半年全球經濟走向復甦的預期成為市場共識，加上金融市場流動性轉為寬鬆，市場情緒猶如打了強心針，近幾個月資金積極轉進金融資產，帶動近金融資產價格上演全面走升的資金行情，台股又以股價基期落後、評價落後個股的補漲行情最為兇猛。在寬鬆環境及市場預期扭轉之前，資金仍會繼續尋找落後補漲的投資機會，延續台股落後股輪動的行情熱度。

市場錢變多了，想法也變了！

市場對下半年經濟復甦的樂觀預期，大幅抵銷近期企業獲利下修的負面衝擊，支撐資金行情中所論述的各種多頭故事。近期在歐洲暖冬、中國放棄清零防疫政策、美國服務業景氣熱度不減等預期外的利多因素激勵下，市場對今年全球經濟展望已開始轉趨樂觀，加上各機構上修經濟成長率預估，更強化市場樂觀預期的信心。

一月底二月初IMF及標普全球(S&P Global)雙雙上修今年全球經濟成長率預估，分別由2.7％及1.6％上修至2.9％及1.9％；惠譽(Fitch)將今年中國經濟成長率預估由4.1％上修至5％；歐盟將今年歐元區及歐盟國家經濟成長率預估由0.6％及0.5％上修至0.9％及0.8％；亞特蘭大聯儲的GDPNow預測模型將今年第一季美國經濟成長率預估由2％上修至2.2％。

金融市場的錢又變多了，正是讓市場想法轉變的重要關鍵。摩根士丹利指出，自去年十月以來代表市場資金流動性水位的全球廣義貨幣(M2)，在各央行升息縮表背景下不減反增六兆美元，主因中國及日本仍在貨幣寬鬆撒錢刺激經濟。中國一月底M2餘額來到273.81兆元人民幣，年增12.6％，創2016年四月來新高；日本一月底M2餘額來大1213.5兆日圓，年增2.7％，創歷史新高。

利率期貨市場 領先調整貨幣政策預期

由於在美國大幅優於預期的一月非農就業及零售消費數據公布後，原先市場對今年美國經濟將硬著陸或軟著陸的爭論，已轉變為上半年不著陸的新共識。因此，可見到在二月上旬達到1980年來最嚴重的美債殖利率曲線倒掛程度，已在最近開始收斂，以反映市場對衰退預期的修正。但美國經濟不著陸也將成為通膨持續下降的阻礙，迫使聯準會必須把終點利率升到更高且維持更久，也讓對貨幣政策較為敏感的利率期貨市場對終點利率的預期跟著出現快速調整，目前市場預期終點利率將在六月來到5.25~5.5％，不僅較原先預期上修二碼，也較聯準會去年十二月公布利率點陣圖所顯示的終點利率中位數區間5~5.25％高了一碼，修正幅度不小。對貨幣政策最為敏感屬於貨幣市場交易工具的一年期以下美債殖利率更均已領先創高，較長天期的美債殖利率未來也有機會逐步向上調整。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1174期，2023.02.24出刊。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1174期》)