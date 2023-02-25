近期台積電美國廠掀起熱議，日前一名網友爆料包括休假、加班費等「十大驚奇」炮口對準台積電，而其中提到一名副理會「凹」工程師到家中幫忙搬家、修繕馬桶等家具，引出當事工程師出面解釋，副理其實也有協助他搬家，剛好自身有水電技能，彼此朋友互相幫忙，如今被拿出來說嘴，又要被公司約談，讓他直呼被這篇貼文害死了。

一名自稱轉述台積電美國廠員工眷屬的網友23日發文，她列出「十大驚奇」重砲批評台積電，包括住宿供餐品質不佳又貴、沒有尾牙、奇怪的班表、禁止休假、稅負、匯率、長官濫權，再到申請綠卡及工作文化等，都被她一一點出嫌的體無完膚。

其中長官濫權的部分，這名網友指控一名副理會「凹」工程師幫忙搬家，或是協助修繕馬桶等家具。未料當事工程師出面解釋，他只是剛好有水電技能，順手幫忙一下，且當初副理也都有幫忙他搬家。

這名工程師說，當初他從飯店搬到租屋處，只有副理一家人全家出動幫忙搬家，而他也正巧有水電執照，因此順手幫忙一下，結果現在躺著也中槍，到公司又要被約談，他無奈表示真的被貼文害死，之後還要去解釋，「我估計以下事情都不會馬上處理，被馬上處理的大概就是我跟我副理」。

針對其他問題，這名工程師也提供正反兩面不同的觀點。首先餐點他認同確實難吃又貴，所以到美國後大多自炊，而住宿合約問題當初都有講清楚，雙方都同意。至於烤肉會的部分，他已經聽聞反對聲音且也覺得不妥，事前便已拒絕參加。

對於原文說的班表，他解釋，由於一周五天工作天，超過才能報加班，因此兩天假日有一天會被算作平日，不能報加班，「每週工時5x8，已經比台灣5x12up好太多了」且休假是要排班輪休，並非不給休，否則全擠在小孩放假時休，公司這樣怎麼營運？

而原文說的其他幾點他不清楚，所以不做評論。澄清文引起網友討論，「有看到求生欲的感覺」、「這篇真的求生意志強烈，保重」、「原原po要抱怨可以，但別拿這篇苦主當槍使吧」、「先幫你默哀」、「你真的要被處理了」、「跟副理好的，自然就是紅人嘛」。