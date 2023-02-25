女星邵雨薇有著天使臉孔和清新氣質，多年來主演多部偶像劇，深受粉絲喜愛，近來，她和男友吳慷仁飛往日本東京旅遊，驚喜遇到田中千繪，脫掉口罩後，拍下合照留念，兩人不愧是女神，即使是素顏，膚質顏值依舊光彩耀人，掀起粉絲一陣驚呼聲。

邵雨薇近日PO出合照，戴著黑色毛帽和毛衣的她，和穿白衣服的田中千繪親暱坐在一起，簡單樸質的穿搭，襯托出兩人的清新氣質，鏡頭一架上去，兩人比出剪刀手拍照，笑容非常燦爛，事後，邵雨薇在照片下方，還特別寫上「2023.2.22 in Tokyo青山」，同時畫上笑臉吐舌的圖案，非常俏皮有趣。而之後吳慷仁也跟著入鏡，和邵雨薇坐在田中千繪的兩側，笑眼藏不住內心的喜悅。

邵雨薇和男友吳慷仁日本行，遇到田中千繪笑得非常開心。(圖/邵雨薇 IG、田中千繪 IG)

對邵雨薇而言，田中千繪是很難得的朋友，她在IG表示：「我在東京有朋友，這樣的話一說出來覺得好害羞，我很少自己約朋友見面，或是時常赴約，除非是很熟很熟的人，或是頻率對上的朋友。」，並標註田中千繪的帳號，「可愛開關打開以後就是不停地大笑。好喜歡」，另一邊，田中千繪也發文：「有朋自遠方來，不亦樂乎？很開心在我的故鄉遇見，反而在台北很難見到面的兩位！」，從特意用文言文歡迎這點來看，不難感受到她的好客跟要好閨密情。

粉絲們在貼文底下回應：「我都遇不到這樣的朋友」、「好可愛的雨薇」、「羨慕啊！珍惜現在的緣份吧！！」、「兩位都很漂亮」、「兩位都好棒，見到田中千繪好驚奇，都是厲害的演員」、「哇！明星大集合」、「現在日本應該很多台灣遊客去那裡旅遊（我朋友這陣子也去旅遊），我朋友說好像回到台灣。」