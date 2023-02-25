美國眾議院「中國事務特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）日前接受《華盛頓郵報》專訪表示，先前一再傳出今年將訪台的議長麥卡錫（Kevin McCarthy），可能在明年總統大選後才會訪台。對此，前立委沈富雄認為，會有這樣的變動，是民進黨「怕了」，因為台灣民意對如何處理兩岸事務的看法，已有所改變。

沈富雄昨（24）日在政論節目《少康戰情室》表示，不久前麥卡錫「將在4、5月訪台」的傳言好像消風了，現在傳出他將在明年大選後訪台，代表蔡政府研判，麥卡錫今年訪台對民進黨的選情，不見得有好處。

沈富雄認為，蔡政府一定有透過駐美代表蕭美琴，亦或是駐美單位聯絡麥卡錫，建議他重新考慮訪台的時間點。而對於麥卡錫傳出可能明年訪台，沈富雄則推測，民進黨已經不以麥卡錫的來訪，當作選票的吸票機，「他怕了」。

至於為什麼民進黨「怕了」，沈富雄解釋，這是因為台灣的民心和民情，對於如何處理兩岸問題的看法，在最近這幾個月做了一個徹底的轉彎。