香港時尚圈名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭分屍身亡，震驚香港社會，她的前夫涉有重嫌在逃，前夫的雙親與胞兄已由警方以涉嫌謀殺拘捕。香港媒體報導，蔡天鳳2016年二婚，另一半Chris是香港知名餐飲集團「譚仔米線」小開，譚仔米線24日晚間表示，對於這起事件深感難過，但集團未涉此事，不便評論。

蔡天鳳21日下午出門赴香港新界大埔接她與前夫所生的女兒，之後行蹤成謎，家人遍尋不著後報警。經西九龍警方追查研判，蔡女恐已遇害，24日下午，警方在大埔龍尾村尋獲她的遺體，遺體殘薛不全，明顯經過肢解處理。

「香港01」報導，蔡天鳳早年有過一段婚姻，與前夫育有2名子女。2016年她與「譚仔米線」小開Chris結婚宴客，當時擔任司儀的名人在婚宴隔天發布與這對新婚夫妻的合照，蔡女全身紅豔豔，配戴不少金飾，喜氣洋洋。

蔡女再婚後仍經常接濟前夫一家，但前夫一家多所需索，疑似有金錢糾紛。另有傳言指蔡女與二婚夫婿並未註冊登記，她名下財產價值上億元港幣，若她身故，財產將歸於前夫。