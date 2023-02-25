2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而前總統陳水扁24日就表示，「台北市徐州路的台大法學院，那個校園連續出了3位民選的台灣總統」，而對於2024總統當選人會是誰，他非常肯定「絕對沒有台大法律系校友」，引發討論。

陳水扁24日在臉書上PO出一篇「阿扁重返台大法學院」的文章表示，「台北市徐州路的台大法學院，那是很多莘莘學子的共同回憶」。陳水扁也提及，他曾在那個地方讀過商學系工商管理組，也在那個地方考上律師高考。陳水扁更隨文附上照片，指出「背後是行政大樓，彭明敏教授在海外22年後回台的第一場演講，就在該大樓的大禮堂舉辦，也是阿扁第一次聆聽演說」。

陳水扁也感慨，「台北市長官邸就在法學院大門隔著徐州路對面，不到100公尺，阿扁走的最快，也要花上20年」，最後陳水扁更斷言，「那個校園連續出了3位民選的台灣總統，2024總統當選人會是誰，可以肯定的是：絕對沒有台大法律系校友」。