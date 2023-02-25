藝人戎祥2013年和友人聚餐敘舊，沒想到突然昏倒，送醫急救三個小時仍回天乏術，當年他才43歲，留下遺孀賴芊合拍戲打拼，還因繳不出房貸賤賣房屋，好在戎祥生前交友廣闊，拜把兄弟陳為民會在他死後，代為唱生日快樂歌給賴芊合聽，今年適逢戎祥驟逝10周年，陳為民在臉書懷念故友，還為一件事情道歉，真摯發言惹哭大票網友，讓賴芊合也感動回應。

陳為民2008年因誣告前女友，入監服刑4個月，雖然他在演藝圈人緣很好，許多藝人想探視他，但礙於法律規定，只有直系親屬和配偶才能探視，唯有戎祥透過關係順利見到面，還帶不少的伴手禮給他吃，因此，每當賴芊合有需要，陳為民都會給予支持，就連2016年賴芊合一度找到以色列籍新歡時，陳為民也樂觀其成，有通靈體質的他更稱是戎祥安排對象，盼望賴芊合不要過於寂寞。

今年是戎祥驟逝10周年，本月9日更是他的生日，為此，陳為民昨(24日)在臉書PO出戎祥的照片哀悼，並發出「36字道歉文」，開頭就親暱叫戎祥「兄弟」，並稱因為今年家裡有事，竟然忘記他的生日，話鋒一轉，陳為民感性喊話：「可是從沒忘記你，Sorry啦！」，一段簡單的文字，道盡了無限思念。

戎祥遺孀賴芊合見到貼文後，留言表達感激：「謝謝為民哥，感動」，網友也紛紛感傷回應：「一轉眼也過世十年了，懷念的戎祥」、「他是一個很親切的人，有跟他在機場聊過天，真的很親切」、「偶像！！！超喜歡他的為人處事！！」