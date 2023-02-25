屯京拉麵登台後廣受民眾喜愛，但近日有網友發現，一碗拉麵漲價30元，如今已突破300大關，直呼實在吃不消，對此屯京拉麵表示原物料飆漲太誇張，不得不漲價，更無奈回：「小編也見證到通膨的威力了」。

屯京拉麵秉持正宗日式口味，登台多年人氣始終不減，即便不是用餐時間仍是一位難求。但就有網友在PTT在年初時發文「有沒有屯京拉麵已經漲破300的八卦」，表示招牌的超值東京豚骨拉麵竟然漲到325元，麻辣豚骨叉燒拉麵更是來到330元。

有忠實顧客到臉書抱怨漲價，屯京小編也無奈回應「見證到通膨的威力了」。(圖／屯京拉麵臉書)

原PO不解表示，明明記得自己上次吃的時候才280元，怎麼沒過多久就漲成這樣，比一蘭還要貴，也引發鄉民討論「日幣當台幣賣嗎」、「拉麵到底在貴幾點的」、「去日本當地吃一碗也不過台幣180元」，還有老客戶跑去臉書粉專抱怨「從260、280、295到現在325，我還真的老客戶見證通膨」。

對此屯京小編也在下面回應，無奈表示這10多年來原物料飆漲，自己也被各個廠商漲到無言，尤其是這3年受到疫情影響，飆升速度更快，公司已經盡最大力量跟廠商協調價格了，「小編也見證到通膨的厲害了」。

據了解，屯京拉麵這波價格調整是在今年初實施，漲價幅度不小，各品項平均幾乎都漲了20元，超值東京豚骨拉麵則漲價30元。