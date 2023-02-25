許效舜近幾年工作不減反增。（羅永銘攝）

許效舜收藏品豐富。（羅永銘攝）

許效舜在演藝圈數十載，總用幽默逗樂觀眾。（羅永銘攝）

許效舜（左）春節期間帶老婆小孩到澳洲旅遊。（許效舜提供）

怕冷的許效舜笑說到澳洲旅遊是為了避冬。（許效舜提供）

許效舜特別造訪澳洲的媽祖廟。（許效舜提供）

許效舜（右）整趟旅程替愛妻拍攝許多照片。（許效舜提供）

許效舜春節期間帶老婆、兒女到澳洲旅遊一周，造訪當地美景，他笑說整趟旅程印象最深刻的，莫過於在悉尼的台灣超市遇見許多在地生活的台灣人，「他們團團圍住我，好像過年的團聚，一直追問我去幹嘛，是不是要移民？還有人說他女友在30分鐘車程外的地方，希望我等她見一面」。

他坦言這次有觀察當地生活環境，但還沒有移民的想法，「我們很多朋友早些年都到那邊生活，但我們是還沒打算，主要是老婆在台灣的事業穩定，我這2年也多了很多工作」，近年許多藝人都在海外置產，許效舜則說自己不擅理財，主要決定權都在老婆身上，「還是要看她的想法，我算是隨遇而安的人，到哪都可以住好睡好」。

許效舜說旅遊最怕發生爭執，這次他和老婆算是和平相處，偶爾小小鬥嘴，「我這次充當網紅攝影師，幫老婆拍很多美照，結果她都抱怨拍的沒有很好，我就回嘴說『妳臉長在臉上，妳要笑得很好，我才能拍得好啊』」；還有一次，是朋友自駕不小心闖了紅燈，自認說的一嘴好車的許效舜，忍不住碎念一番，讓老婆好氣又好笑，忍不住想發文抱怨。

許效舜去年與威廉合作主持《請問 今晚住誰家》，成為忘年之交，2人碰撞出的精采火花，也讓他們再次合作《效廉 出發吧！》，許效舜透露這不是2人第一次合作，早在17年前就和棒棒堂一起拍偶像劇《黑糖群俠傳》，只是比較少跟威廉對戲。

許效舜對威廉滿是稱讚，「其實看人跟實際合作會有絕對的落差，剛開始以為他很年輕，會比較需要溝通，合作後發現他很謙虛、尊重、敬業，不管要他做什麼都OK，我就覺得這年輕人很可以」，許效舜縱橫演藝圈數十載，坦言不會和每位合作夥伴有私交，威廉是讓他想私下來往，想更深入了解的合作夥伴之一。

2人在節目中稱呼對方威哥、小舜，是許效舜設計的巧思，「我擔心他處處禮讓我，這樣觀眾會覺得我倚老賣老，而且雖然我是小舜，但我的競賽都會贏他，有趣的地方就在這裡。錄影的過程裡我也會聽他想法，看看年輕人想拍什麼」，許效舜也說多虧節目，讓他到了這年紀還能找到「返老還童」的感動。

談到2023年計畫，許效舜說去年在台南旅行時遇到一位命理師，語重心長地叮囑他還有責任未完成，「他說上天有給我職責，要我在最後的、不管剩下多少年，都要用講故事的方式跟大家分享、聊天」，許效舜期許能在明年底找到合適空間，用他的感性、幽默撫慰大眾心靈。