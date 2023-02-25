俄烏戰爭爆發至今已滿周年，目前整體戰爭形勢可說是出乎所有人的意料。戰爭時間愈拖愈久，似乎又是莫斯科的另一場阿富汗戰爭。隨著戰爭局勢對俄羅斯愈來愈不利，外界都在估：若只算經濟帳，俄羅斯在巨大的戰爭消耗下還能撐多久？據美國與瑞典戰爭研究機構的評估，按照這一年來燒掉的戰爭花費的速度，俄羅斯的家底還能讓普丁再撐8.5個月。

一如戰爭之前各界專家的預估，這場軍事衝突對俄烏兩國的經濟造成了巨大的影響。據經濟學家估算，戰爭導致俄羅斯2022年的國民生產總值（GDP）下降了2.5%至3.0%，烏克蘭的GDP下降了5.5%至6.0%。而受到貿易與能源制裁影響的歐洲，則付出了約8000億歐元的代價。雖然戰爭的損失不是只有經濟層面，但在高度全球化的今天，這些數字仍然可以做為包括兩岸在內的軍事緊張地區決策者的參考。

俄烏戰爭周年期間，一輛被烏克蘭俘獲的俄軍坦克置於拉托維亞首都里加的廣場上展示。（圖／美聯社）

誠如歷史上許多有關戰爭的經典著作所指出，大部份的戰爭都不是照著戰爭規劃者的想法來進行，不論主動方或是被動方都一樣，這次俄羅斯入侵烏克蘭也是同樣地跌破所有專家與決策者的眼鏡。戰爭一旦打下去，從軍費、財政、民生、企業運轉、國際貿易收支都會受到影響，像目前普丁所遇到的狀況，顯然已完全超出他與幕僚們的想法與計劃。

這一年來戰爭持續下來的花費是極為驚人的，先從軍事行動本身的花費估算，據美國戰爭研究所（ISW）與斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）按雙方戰爭支出與戰損數據計算，包括軍人培訓、薪資、醫療費用、陣亡賠償金，以及日常消耗、武器裝備等後勤支持費用，依其動員部隊人數與戰損武器估計，這一年下來花費了1255億美元，平均每天3.44億美元。

在俄烏戰爭爆發周年之際，全球各地都掀起反對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議行動。圖為倫敦民眾前往俄羅斯大使館進行抗議。（圖／美聯社）

至於在戰爭期間造成的國民經濟損失，ISW與SIPRI依據俄羅斯統計局公佈的2022年GDP為151.6兆盧布，較前一年下降2.1%，主要是受到經濟制裁的影響，損失約為3.25兆盧布。但這段時間因受到制裁，盧布匯率大幅波動，官方也嚴格限制外匯交易，黑市價格與官訂價格差了一倍。研究機構以加權方式計算，這一年GDP的損失約合2900億美元。

再者，俄羅斯的民生費品嚴重依賴進口，戰爭爆發影響了進口，消費品售價大漲。據俄羅斯官方數據顯示，2022年居民消費總額約73兆盧布，2022年底家庭存款餘額39兆盧布。而因為制裁導致的物價上漲與盧布貶值，一年來俄羅斯人在消費上損失8.6兆盧布，存款貶值4.6兆盧布，按加權後匯價計算，2者共計損失1289億美元。

在國際的制裁下，俄羅斯的經濟狀況已愈來愈難支撐戰爭的大量花費。圖為俄烏戰爭周年柏林民眾抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（圖／美聯社）

而在俄羅斯的社會財富上，主要損失在因戰爭而外流的資金。這一年來有上千家外資企業撤出，內資與高淨值富有人群（據估計總人數高達4百萬）為規避風險也大量逃離俄羅斯。據俄媒《生意人報》公布俄央行數據顯示，按家庭存款數額減少及轉入外國銀行的金流估算，個人與家庭外逃資金為1171億美元，上千家結束俄羅斯營業的外資企業，一年內撤離的資金達1510億美元。

此外，在財政盈餘、外匯儲備和主權財富基金等的損失就更大了。俄羅斯2022年初有外匯儲備6350億美元（含黃金儲備1327億美元），國家主權財富基金2106億美元，加上財政盈餘146億美元，3項合計8602億美元。到了去年底，外匯儲備減少到5800億美元，其中3000億美元因制裁而被凍結，主權基金縮水1865億美元，加上財政赤字470億美元，總共損失達4407億美元。

研究機構稱，俄羅斯陣亡士兵的賠償金額為20萬美元，目前已陣亡的俄羅斯軍人已超過14萬人。（圖／美聯社）

按照ISW與SIPRI羅列的各項數據計算，戰爭1年下來，俄羅斯為俄烏戰爭消耗或損失的金額高達1.2兆美元。其中包括幾個大項：軍費1255億美元，國民經濟損失2900億美元，居民損失1289億美元，國家積累的財富消耗7088億美元。

俄羅斯的財政預算與央行貨幣政策一向比較保守，負債率低，相對地比較能抗衝擊，而且2023年財政也難得地編列了GDP 2%的赤字預算。如果按以上的算法，從去年3月計算到去年年底，各項經濟損失加總來平均每月消耗787億美元，以2022年初的國家總財富計算，扣去已消耗的7088億，還剩餘8004億美元，大約還能撐8.5個月。換言之，按這種燒錢的速度，到今年夏天結束前，俄羅斯的存糧就見底了。雖然這不意味著戰爭會在夏末結束，但可以預期，從經濟帳來算，普丁能硬撐的時間已經不多了。