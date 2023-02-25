澤倫斯基表示：「中國開始談論烏克蘭，這樣不錯。在我看來，我們的領土完整、安全問題得到尊重。」
他說：「我們需要在這一點上與中國合作…我們的工作是團結所有人以孤立一人。」
中國外交部稍早提出「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，當中表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。
這份中國立場文件共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等。（譯者：徐睿承）1120225
中國就烏克蘭衝突發布其立場文件後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，基輔需與中國合作以終結這場戰爭。
澤倫斯基表示：「中國開始談論烏克蘭，這樣不錯。在我看來，我們的領土完整、安全問題得到尊重。」
他說：「我們需要在這一點上與中國合作…我們的工作是團結所有人以孤立一人。」
中國外交部稍早提出「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，當中表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。
這份中國立場文件共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等。（譯者：徐睿承）1120225
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