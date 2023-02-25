【愛傳媒簡秀枝專欄】如果每個人都覺得你是他最好的朋友，是他的「唯一」，而不是「之一」，這個人不管從事什麼行業，大概已經圓融人際關係，而成功了一半。

這種唯一知己的感覺，叫做「有溫度」，有溫度的人，在天涯海角都會受到歡迎，左右逢源，心想事成。

《寰宇情懷-創投教父劉宇環的卓越人生》新書發表會於2月23日下午在誠品信義店6樓視聽室舉行，有溫度，成為出席貴賓對新書主角劉宇環，最深刻的印象，也是眾人的最大公約數。

《寰宇情懷-創投教父劉宇環的卓越人生》係由創投界名人劉宇環口述、楊艾俐撰文，並由遠見天下文化出版，去（2022）年底上市以來，已經在𣈱銷書排行榜上名列前茅。

23日下午的新書發表會，成為「有溫度」主人翁劉宇環的人際關係驗收盛會，果然萬人空巷、座無虛席。

有貴賓直接指出，劉宇環的人脈廣，與兩岸三地的當權者，都保存友好關係，往來密切，最適合擔任海峽兩岸的和平大使，發揮溝通能力，去異留同。

與會來賓致詞時，不約而同地稱讚劉宇環的熱情、誠懇、專業、富理想性，其中最讓人感到窩心的是，他的廣結善緣與善體人意，每次返台，大包小包，給親朋好友準備禮物，而且根據各別需要，送不同的東西，完全了解不同人的需要與喜好，因此，每一個人都覺得自己是劉宇環的最好朋友，而且是唯一，而不是之一。

包括蔡清彥、謝豐享、黃齊元、鄭家鐘、苑舉正、謝金河⋯，分別上台致詞，推崇劉宇環的熱情、品味、視野，以愛投資，因此相交滿天下，每個與他接觸過的人，都感受到成為「唯一知音」的溫暖。

台新藝術基金會董事長鄭家鐘更說，劉宇環雖然是從事創投，但他不是為了狹礙的投資獲利而付出，相反的，因為他的真誠付出，讓成功自動來敲門。

劉宇環於1948年出生北京，之後隨國民政府，遷徙來台，在嘉義長大，畢業於嘉義中學畢業，之後赴美留學，1974年畢業於美國加州伯克萊商學院，獲碩士學位，然後投入職場，活躍於創投事業，全世界奔波，也交友滿天下。

根據資料，劉宇環曾是Chester International的合夥人，Marsquare International的總經理，台灣最早的風險投資基金公司——國際風險投資公司的合夥創辦人及負責人，華登國際投資集團(WIIG)的合夥創辦人及執行董事。1989年正式創辦美商中經合集團(WI Harper Group)，任董事長。他是美國「百人會」成員，由於家國情懷濃烈，被稱為「愛國華僑」。

提及成長背景，劉宇環自詡是第一批「幸福」的戰後嬰兒潮。童年在嘉義生活，體驗了台灣經濟起飛之前的農村景象，百廢待興的民生經濟。劉宇環舉例，當時在傳統市場買豬肉，還是用姑婆芋的葉片包裹，再以草繩捆綁提回家，那個時候，民生物資匱乏，絕大部分人家，沒有電話、電視與冰箱，連洗澡都還用柴火燒熱水的。

然而，台灣從農業社會，銳變到今天的AI、元宇宙、量子運算，不過短短幾十年，劉宇環說，他完全見證了物質文明下，巨大而迅速的變遷。

劉宇環直誇那是最幸福的年代，有幸他在快40歲那年，踏入創投領域，實際參與並見證那場史無前例的科技變革，瞬息萬變，也精彩絕倫，沒有一個世代擁有那樣的幸運，彌足珍貴。

如果就遷徙軌跡，或可稱為流亡歲月，中國北京、台灣嘉義、美國舊金山，劉宇環靠著孜矻努力，創造奇蹟，尤其把創投事業，引進台灣，乘著李國鼎時代推動台灣科技發展，劉宇環透過創投觸角，發掘與扶植新創公司，對台灣、甚至華人社會，貢獻良多，成就斐然。近期劉宇環更以敏銳眼光，挑上新能源領域的「核融合」以及「量子計算科學」，如果有效突破，必然成為未來潛力產業，可望造福更多人群。

念舊、不忘本的個性，劉宇環因為在嘉義成長與就學，也感染了嘉義人的草根與熱情，對早年同窗，在地鄉親，留下深厚情誼，每回飛返亞洲，他必回台灣，總是設法返回嘉義，和老朋友小聚，凝聚當年畢業校友。嘉義高中創立於1924年（大正13年），即將迎來百年校慶，劉宇環一向熱心公益，不落人後，榮耀母校嘉義高中，對熱情為懷的劉宇環來說，已成為當前的重要使命。

嘉義市長黃敏惠，昨天一身素雅白衣、運動球鞋，樸樸風塵北上參加劉宇環新書發表會，黃敏惠幽默地說，每位上台致詞的人，都說與劉宇環認識幾十年，她和劉宇環沒有那麼熟，但時間長短不重要，「嘉義人」用台語發音就是「自己人」，而嘉義位於北回歸線以北，極靠近北回歸線，溫暖，是嘉義得力於緯線上的特色，然而不只是地理上溫暖，「自己人」當然溫暖，土親、鄉親，人更親。

黃敏恵說，她這趟台北行，在一屋子西裝筆挺的董事長群裡，顯得唐突，她穿著運動球鞋趕來見證嘉義的人才濟濟，以及嘉義高中傑出校友劉宇環的飲水思源與有情有義，身為嘉義市長，她倍感溫馨。

黃敏惠強調，當他看到新書發表會上的冠蓋雲集，證實劉宇環的傑出成就，尤其他所散發出的熱情、 威力，正是嘉義人最貼切的陽光形象，嘉義用滿城市的光、熱與愛，投資教育大業，從卓然有成的劉宇環身上，得到完美的驗證，她深為嘉義的教育成就，感到驕傲。

23日的新書發表會，不只現場高朋滿座，貴賓連番上台，表達對劉宇環卓越成就下的禮讚，連知名學者劉遵義、陽光衞視董事長、青年創業導師李開復，還有遠在美國的劉宇環一對兒女劉宏祥、劉宏敏也以視訊，傳遞對父親滿滿的驕傲與祝福。

視訊中，劉遵義曾問劉宇環，台灣醫療有什麼好，當時劉宇環扼要回答，「有溫度」。那個答案，讓劉遵義口服心服，也印象深刻。劉遵義同樣也以「有溫度」回贈劉宇環，他說劉宇環今天功成名就，正是因為他「有溫度」，因此貴人滿天下，機會遍地開花。

高希均代表出版方，推崇劉宇環是華人創投先驅，同時，高希均也追溯源頭說，「如果沒有當年李國鼎的提𢹂，就沒有今天的劉宇環」，李國鼎是影響劉宇環投入創投事業的最大功臣，果然在30多年後，讓劉宇環把對李國鼎的仰慕，化為實踐，在創投世界發展有成，難怪他湧泉以報，把溫度分享給全世界的有緣人。

果然，劉宇環不愧是有溫度的人，他準備了厚厚的9張A4紙，在致詞時，首先感謝高希均與王力行，鼓勵他寫下大半生的經歷，分享社會大眾，是促成該書出版的始作俑者。

劉宇環感性地表示，許多年前，他就想把創投經驗寫成書，一方面感念李國鼎的知遇之恩，另方面，更希望把多年來的投資心得，傳承下去。在天下遠見與中經合團隊的共同努力下，歷時3年餘，不但讓該書順利出版，同時超越他個人傳記格局，成為鳥瞰近40年來兩岸科技與經濟發展的成長歷程。

人生是很奇妙的旅程，往往經歷許多困苦艱難的旅程，才能深刻品味生命的美好。劉宇環解釋，在將近40年創投生涯中，最讓他引以爲豪的，是促成李國鼎的大陸行，帶著台灣經驗，幫大陸化解當時的經濟危機。

劉宇環細說從頭。1993年大陸碰到建國以來最嚴峻的通膨危機，當年CPI漲幅24.26%，當時大陸領導人要召開宏觀調控的經濟會議，渴切希望邀請李國鼎參加。

那年春節，劉宇環回台灣，直接去李國鼎家拜年，轉達鄧小平女兒鄧楠，希望能在第三地與李國鼎見面，請教解決通膨問題。李國鼎當時說，要見面可以，但要光明正大去北京，不要在第三地，因為台灣還是有主權的，雙方應該平等對待，不必借用第三地。

劉宇環據實轉達，沒多久，世界銀行在北京和大連召開宏觀調控會議，中共領導人直接指名邀請李國鼎參加，但台灣方面堅持要有世界銀行的正式邀請才能成行，後來在學者劉遵義奔走努力下，李國鼎順利成行。（當時劉遵義是世界銀行與會代表、史丹佛大學教授、也是中研院院士）在大連棒槌島的4天宏觀調控會議，由當時大陸財政部長田一農與李國鼎共同主持。

其間，朱鎔基還與往訪的李國鼎，深談兩個多小時，李國鼎傾囊相授，後來宏觀會議10天後，中國大陸「宏觀16條」正式出爐並付諸實現，讓中國大陸度過該次通膨危機，李國鼎的經驗傳授與建言，成為當時大陸領導階層最重要的決策參考之一。

劉宇環強調，該段歷史證明，只要能讓兩岸民眾過更好的日子，台灣是很願意參與，尤其是幫助大陸和平發展。

「兩岸合作則雙贏，對抗則兩害。」劉宇環特別引用鄧小平曾經說過的話「發展才是硬道理」，強調解決兩岸爭端，靠智慧與專業才是正途。

劉宇環有感而發，兩岸的領導人應該參考並深思該段歷史，那是兩岸曾經合作交流的成功案例。

「大家這麼努力，就是希望每個人都能和平地過日子，而我們父執輩都經歷過戰爭的無情與殘酷，大家也都看到戰爭的猙獰，戰後的破敗與困苦，所有人都應該用歷史累積政治智慧，追求和平，這也是該口述傳記的一點心願。」劉宇環語重心長。

1948年兒童節出生的劉宇環強調，雖然他的大半生，都是在充滿高風險的投資道路上打拼，但最珍惜的，還是他從小在嘉義長大，他無時無刻都會回頭懷念那股純樸善良的歲月，饒富溫度感的褪色過往。當他在全世界奔波，舟車勞頓，疲憊不堪時，但只要回到台灣，見著老朋友，就感受到無比的自在和溫暖，真正有幸福的感覺。「So far so good ，活著真好！和平活著更美！」劉宇環意有所指。

前（2020）年劉宇環獲得遠見天下「終身成就獎」時，當時劉宇環曾說，他很感念李國鼎當時的引路和支持，因為他的遠見，以及協助國內傳統產業升級的希望，才把創投帶回台灣，也懷抱著如何將台灣的優良技術，帶到全世界，如何將國外的人才、技術與資金帶到台灣，與國內的廠商作最好的合作使命。這麼多年來，他帶領中經合團隊完成許多別人眼不可能的任務，但也在每一次創建了產業的里程碑。

劉宇環同時表示，我們也要再次超越全球的腳步。如同遠東集團董事長徐旭東，在去年遠見峰會中提到，科學（Science)和技術（technology)是下一波科技發展的重點。劉宇環認為，這和他不斷提到的核融合（Nuclear fusion）和量子計算（Quantum computer）不謀而合，他特別感激蔡清彥董事長、徐爵民教授與李羅權院士等重量級專家，願意和他一起努力，合辦了聚界能源公司，寫下潔淨能源的新章節，更謝謝聚界團隊的努力，讓該藍圖愈來愈清楚。而量子計算則有張慶瑞教授、高英聰等優秀人才投入該領域，繼續領導發展，他相信一定會讓台灣，在全球該領域發光發熱。

為了回應一路走來貴人的扶持，劉宇環昨天在新書發表會中，非常有溫度地，逐一唱名感謝，氣氛溫馨感人。

《寰宇情懷-創投教父劉宇環的卓越人生》新書發表會尾聲中，劉宇環特別以6個字，作總結，即「過程、緣份、分享」。「人生事業都是過程，遇到的人事物都是緣份，最重要的，是分享，把溫暖送給每一個朋友！」劉宇環信誓旦旦，展開雙臂，用有溫度的雙手，擁抱身邊的有緣人，繼續讓他身邊接觸過的每一個人，都覺得自己是劉宇環最好的朋友，而且是唯一，不是之一。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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