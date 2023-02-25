【愛傳媒樂風專欄】 臺灣有間拜火的廟！但可別以為是「拜火教」，這是傳統民間信仰中的火德星君崇拜，全台少數以火德星君為主神的台北延吉街「火聖廟」。

過去的時代，人類對自然有著極大的恐懼，所以自然崇拜相當盛行，舉凡自然現象如風、火、水、雷、電、雨等等，都有相對應的神衹，以火為例，在清代方志中，綜合關於火神之記載，可得出一些當時祭祀火神的樣貌：

一、火神亦列入官方祀典，屬於上、中、群祀三等中的群祀，地方官每年春、秋二祭；官祭時，官員得穿正式服裝，行三跪九叩大禮；

二、民間則有在六月二十三日祭祀者，而綠營官兵因為使用火器，所以也有火神信仰在軍營中流傳，每年例祭日一到，便設牌位祭拜之。

三、安平縣火神廟香火很旺，每到農曆六月，從初一開始便由各街各境輪流請火神觀戲，直到月底。

四、官建火神廟有澎湖、宜蘭、鳳山、新竹、安平等等。

不過官方寺廟常常不接地氣，缺乏信徒人口基數，很容易隨著改朝換代就沒落下去。目前尚供奉火德星君的廟宇，大多都是些歷史悠久的古蹟，例如台南祀典武廟、彰化慶豐宮，其中部分與消防隊有關。但如火聖廟作為主神者，就不多見了。

話說道光年間有一陳順合者，是臺北市政界名人陳錦祥之祖先，向來熱心祭拜一有應公廟，受祀者尊稱為「安溪福有新公」。

到了日本時代，臺灣礦業興起，陳錦祥家族的祖先開始經營煉煤場，地點約在延吉街附近，而礦工中火神信仰很盛，所以山間座落著一些小火神廟。

有一天，陳家在煉煤時發現一塊人形石，眾人認為應該是火德星君，於是便將福有新公的小祠改為以火德星君為主的火聖廟。成了目前臺灣罕見以火神為主神的廟宇。根據廟中碑記，火聖廟曾於1985和2006年重建過。

火德星君做武將造型，紅臉蓄黑長鬚，目光炯炯有神，象徵著火的威力。至於火神究竟是誰，封神演義中有所謂火部，網路上也可以找到有關祝融、回祿等等記載，這裡就不贅述了。

廟中火神以哼哈二將為脅侍，其淵源為何，不得而知。

目前火德星君主要是做為消防員的行業神存在。而臺北市消防局有一尊日本時代所供奉的火德星君，原本安奉在分隊中，後於1995年移至火聖廟供奉，所以火聖廟目前也是臺北市消防隊員的信仰中心，每年神明遶境時，消防隊也會順便做做防火宣導，市長也會親到廟中祭拜。

作者為一介小角色

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