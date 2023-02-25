香港名媛蔡天鳳(Abby Choi)疑似因金錢糾紛，遭前夫一家合謀殺害分屍，警方目前逮捕了前夫父母與哥哥，前夫本人則疑似逃逸中，下落不明。有身分不明的香港網友也祭出重金發布懸賞令，要求「抓活的」。

蔡天鳳本月21日赴新界大埔一所學校接她與前夫生的女兒，就此下落不明，西九龍重案組接手後發現案情不單純，追查下在大埔龍尾村發現蔡女遺體，但四肢已遭肢解並烹調，頭顱也在冰箱尋獲，相當殘忍。隨後警方逮捕涉有重嫌的前夫一家人，但前夫本人則下落不明。

25日凌晨，一名身分不明的香港網友在臉書發布懸賞令追拿涉有重嫌的前夫，並祭出200萬港幣的重金，指名要活捉。(圖／取自臉書)

根據《香港01》報導，事件爆發後，25日凌晨有一名身分不明、大頭貼全黑的帳號在臉書發出了懸賞令要緝拿前夫，該帳號指出這名前夫姓鄺，英文名字為Alex，不但祭出200萬港幣(約新台幣781萬)懸賞金，更指定要求把活人帶到他面前，引起討論。

蔡天鳳為香港時尚名媛，過去頻繁參加巴黎時裝周，近日更是登上當地網路時尚雜誌，被譽為「時尚界的新星，將成為引領潮流之人」，本人更是結識許多明星，與甄子丹、吳奕凡有過合照，還是郭富城妻子方媛密友，如今卻遭殘忍殺害，震驚全港。