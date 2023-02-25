美國通貨膨脹攀升，引發投資人對貨幣政策的疑慮，美股今天挫跌。
道瓊工業指數終場下跌336.99點，或1.02%，收在32816.92點。
標準普爾500指數下跌42.28點，或1.05%，收在3970.04點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌195.46點，或1.69%，收在11394.94點。
費城半導體指數下跌53.694點，或1.80%，收在2935.113點。（譯者：徐睿承）1120225
美國通貨膨脹攀升，引發投資人對貨幣政策的疑慮，美股今天挫跌。
道瓊工業指數終場下跌336.99點，或1.02%，收在32816.92點。
標準普爾500指數下跌42.28點，或1.05%，收在3970.04點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌195.46點，或1.69%，收在11394.94點。
費城半導體指數下跌53.694點，或1.80%，收在2935.113點。（譯者：徐睿承）1120225
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。