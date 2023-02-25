美國通貨膨脹攀升，引發投資人對貨幣政策的疑慮，美股今天挫跌。

道瓊工業指數終場下跌336.99點，或1.02%，收在32816.92點。

標準普爾500指數下跌42.28點，或1.05%，收在3970.04點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌195.46點，或1.69%，收在11394.94點。

費城半導體指數下跌53.694點，或1.80%，收在2935.113點。（譯者：徐睿承）1120225