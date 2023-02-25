近日聊天機器人ChatGPT引爆網路關注，連帶讓大家開始討論起AI人工智慧，就有網友在PTT貼出一系列女僕與比基尼妹外拍照，照片中模特兒個個美貌驚人，豈料全都是由AI「繪製而成」，讓鄉民直呼網美小模要集體失業了。

網友在PTT希洽版PO文「AI生成的小模寫實寫真」，並貼出一系列女僕、比基尼妹的Cosplay外拍照片，只見照片中各個Coser姿色都非常出眾，表情撫媚，身材也是相當火辣，結合上背景，幾乎讓人感受不到不自然的地方。

然而這些全都是AI所生成的照片，由一名日本創作者「TASUKU2023」使用自行訓練出的AI模組，再由AI所生成製作的圖片，並非真人拍攝，讓原PO感嘆「看來又是一個頂級咒術師…不知道以後會不會有AI模特兒寫真書」。

鄉民看到照片後也紛紛訴說感想：「這個也太強」、「下一步就是AI製造真人模特兒了」、「甚麼小模、網美都可以回家吃自己了」、「不放大看根本看不出來」、「仔細看還是看得出破綻，但反正現在一堆網美也都靠修圖」、「比那些修了不知道幾次圖的小模網美自然多了」、「哪天用AI畫的開個網紅帳號也不會有人發現」、「比真人修圖好看多了」、「發去表特版保證爆文」、「開始相信AI會毀滅人類了」、「原來AI問世第一個失業的是網美XD」。