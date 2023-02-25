前行政院發言人陳宗彥日前被爆料，他在11年前擔任台南市政府新聞及國際關係處處長等期間，疑似接受業者性招待。前民進黨立委沈富雄點出，新內閣當初組閣時，只有兩個人最早定位，其中一位就是陳宗彥，不管是來自誰的意思，就是有人特別看上陳宗彥，要陳宗彥擔任重要的發言人位置。

針對陳宗彥事件，沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》中表示，回頭來看新內閣當初組閣的過程，絕大部分閣員沒有動，真正動的只有7、8個，很多都是次長變成扶正。只有兩個人最早定位，而且給人家有一點新的感覺。

沈富雄接著表示，前基隆市長林右昌是所有已經卸任的縣市長中，沒有辦法尋求連任，而且政績還可以的，況且他在九合一選舉過程中，並沒有受傷。所以林右昌剛好去補內政部長的空缺，所以這個沒有問題。

沈富雄接著點出，接下來就是陳宗彥，陳宗彥之前的職務跟防疫有關，是擔任內政部次長。不管是來自誰的意思，就是有人特別看上陳宗彥，新內閣要陳宗彥擔任重要的發言人位置。

國民黨台北市議員游淑慧則表示，台南官商勾結、黑道問題並不是第一起，民進黨的人才培養、任用，到底出了什麼瑕疵，這些人都不是普通人，都在內閣，像副院長有學倫案、發言人還接受性招待，民進黨裡面沒有人才了嗎？另外，她也不禁質疑，11年前的檢調資料為什麼可以外洩，而且可以外洩的這麼徹底。