今（25日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨最低溫在新北10.1度，今晚至明晨最冷，部份平地下探8度；下周一至周三（27日至1日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

今天清晨台南以北及宜蘭低溫約12至14度，其中新北有局部10度以下低溫，其他地區低溫約15至18度；白天北部氣溫回升有限，高溫僅13至15度，中部及花東約17至20度，南部23至25度。今北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨較持續。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今晚至明晨氣溫降至最低，部分縣市平地將出現8度以下氣溫；太平山區（約2000公尺高）氣溫降至0度左右，迎風面還有些水氣，很接近飄雪的條件；其他3000公尺以上高山氣溫低於零度，但水氣不足，降雪條件不佳。

下周一至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升；大台北亦轉乾，西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。周三晚、周四東北季風略增強，北海岸、東半部降雨機率略提高。