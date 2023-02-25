法國飽受爭議的退休制度改革法案在國民議會激烈辯論與一連串風波，未能在政府規定的期限內完成審查，也未能針對整個法案進行投票；法案即將於28日送至參議院委員會討論，接著3月2日至參議院大會辯論，審查至3月12日午夜。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）依2017年競選政見，由總理柏納（Elisabeth Borne）於1月10日提出年金改革綱要，其中最主要、也最遭各界議論的便是把法定退休年齡從62延後至64歲。

年金改革綱要也包括：為領取全額退休金而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前；取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度；新進人員未來將採用一般退休制等，引發人民不滿。

在國民議會的9天辯論過程中，最大反對派、左翼政黨聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）採取「阻撓策略」，提出近2萬條修正提案阻撓辯論，導致規範法定退休年齡從62延後至64歲的重點第7條來不及在規定時間內進行討論。

眼看時間流逝，NUPES盟友紛紛收回修正提案，但領導的左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）不顧反對，決定不應該「趕著」辯論，但此舉大幅拖累審查速度，梅蘭雄因此遭千夫所指，連內部也出現反彈聲浪。

此外，不屈法國議員的爭議行徑也大損其形象。

議員波特（Thomas Portes）9日遊行時把勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）的頭像貼在足球上並踩在腳下，引發譁然，遭罰停職15天；同黨議員薩圖（Aurélien Saintoul）則將杜索普形容為「殺手」，一樣引發眾怒，連盟友NUPES議員及反對黨極右派「國民聯盟」（RN）都發言力挺部長。

除了在國會殿堂失利，原本的街頭聯手衝鋒抗議的工會夥伴近日也表示對不屈法國與梅蘭雄不滿，並明確切割。梅蘭雄可謂腹背受敵，被法媒形容「封閉在孤立之中」，聲望重挫。

總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）19日在電視台專訪時表示，梅蘭雄「不是社會運動的盟友」；隔天法國民主工會聯盟（CFDT）領袖貝爾傑（Laurent Berger）也在電台訪問時譴責國會的混亂，以及部分不屈法國議員無視全體工會組織意見，不願趕緊討論法案第7條。

梅蘭雄過去幾週貌似投入社會運動，工會領袖蒂內茲卻公開批評，說他想要「把社運佔為己有，把工會組織擠到二線」。費加洛報（Le Figaro）總編布赫澤（Alexis Brezet）在歐洲1台（Europe1）訪問中更分析，NUPES聯盟正在滅亡中，而兇手就是梅蘭雄。

參議院將於28日起審查退改法案，面對社會與政治壓力，政府發言人維宏（Olivier Véran）24日表示，將「傾聽參議員，就如同聆聽國民議會議員，也準備好修正、調整、改善法案」。

維宏指出，執政的中間黨團與右派共和人黨（LR）組成參議院多數，且共和人黨過去幾年來都投票讚成政府提出的延後退休年齡法案，「因此我們認為協議的基礎已在談判桌上」。

若參議院也無法針對法案進行一讀投票，則將交付由7名國民議會議員與7名參議院議員組成的法國議會兩院混合調解委員會（CMP）達成共識，再送交兩議院進行投票表決。

法國街頭抗議能量也仍未停歇。跨工會組織早已號召民眾，將於3月7日發動新一輪的全國大罷工，預計全國交通將受嚴重影響。工會表示，若政府不撤回改革法案，將讓國家「停止運作」。