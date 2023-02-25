物價通膨讓不少民眾崩潰，一名網友近日發現似乎連擇偶條件也都跟著通膨，他的學姐最近參加聯誼活動以後，竟然說今年36歲的男生，年薪250萬以上、身高178公分且無債務問題等，都只能算是「普男」，引起網友討論。

一名網友日前在PTT上表示，最近和大學的學姐吃飯敘舊，對方今年36歲，長得很可愛，身高164公分，年薪約150萬，最近積極地參加各種聯誼活動，但沒想到參加聯誼的男生都很普通，甚至還有些連「普男」的標準都沒有達到。

原PO指出，學姐也解釋了何為普男，就是年紀跟她差不多，沒有禿頭和啤酒肚，年薪落在250萬到300萬，身高要有178公分，沒有車貸和房貸以外的負債。種種條件曝光以後，讓原PO忍不住感嘆，這些條件已經算得上是優質男了吧？但學姐卻說這只是普男，是現在的普男標準也通膨了嗎？

貼文引起網友討論，不少人傻眼直呼，年薪250萬以上的還叫普男？「笑死，年薪250萬到300萬的人，還普通？」、「我比普男還不如欸，真的好慘」、「年薪250-300萬算普男，那年薪80萬的是垃圾男嗎」、「年薪300萬才不會來聯誼」。

兩派網友也吵成一團，有網友認為如果男方的條件真的像上述所說的一樣，他應該不會想挑原PO學姐這類的女生，當然要選青春可愛的妹子；但也有人認為，學姐本身條件不差，想找比自己更好的男生，這沒有毛病啊！

而根據行政院主計處「薪情平台」的查詢結果顯示，年薪250萬的族群，已經高於全國90％的受僱員工。