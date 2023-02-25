Manny Machado gets an automatic strike called on him 🥴



(via @MrMatthewCFB)pic.twitter.com/IO1gy6ttg2 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) February 24, 2023

大聯盟史上首位「投手計時器」的違例出現了，被抓到的球員居然不是投手，而是教士隊明星三壘手馬恰多（Manny Machado）。今年從春訓開始實行的新規定「投手計時器」規定投手必須在15秒時限內開始投球（壘上有跑者時為20秒），同時也規定打者必須在計時器剩餘8秒之前就定位。通常這對打者而言不是問題，但是習慣磨磨蹭蹭的馬恰多就被抓到了，寫下大聯盟歷史新頁。

教士25日在熱身賽首戰面對水手，對方派出賽揚獎左投羅比雷（Robbie Ray），馬恰多在計時器剩餘7秒時才剛剛進入打擊區，主審當場判罰了馬恰多1顆好球，馬恰多連一球都還沒看到就成為1好0壞。

馬恰多後來對記者自嘲說：「我得做出徹底的調整，不然我今年要有很多0-1了，這真的超級緊迫，這肯定需要一段調整的時間，我要被寫進歷史了。你得在剩8秒時就定位看著投手，（主審）他警告我還剩兩秒，叫我要快一點，然後我就就被抓了。」水手終場3比2戰勝教士。

大聯盟本季引入多項新規則，包括突破僵局制（改為永久規則）、投手計時器、牽制次數限制、壘包增大、限制防守布陣、限制野手登板、嚴查投手犯規。馬恰多先前對《今日美國》表示這一定會引來許多老球員的不快與憤怒，因為大聯盟完全不尊重球員的意見，他預言主審只是依規定執法，但是新球季還是會造成更多的衝突。