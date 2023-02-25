披露拜登「毀滅台灣計畫」談話的美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭·尼克森（Garland Nixon），於23日針對台灣外交部指控他是俄羅斯官方通訊社在華盛頓的記者，及俄羅斯外國宣傳組織成員做出回應了，他發文反嗆台灣政府「有一點偏執狂」。不少台灣網友則驚呼，為何親綠網軍、側翼都沒有出征尼克森社群？認為這代表背後不單純，恐是一大疑點。

尼克森16日在推特發文稱，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更加災難性的事情，拜登回應說：「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道。」

外交部22日對此表示，尼克森實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，為俄羅斯官媒Rossiya Segodnya集團的一部分。而Radio Sputnik是依據俄羅斯總統行政命令成立，其播放電台「WZHF-AM」為「俄羅斯政府代理人」，尼克森非正常可靠的消息來源。

尼克森23日在推特被網友問及如何回應我外交部的指控時發文稱，看看這個，我在想，看著烏克蘭被夷為平地，正讓台灣政府變成有一點偏執狂。在核超級大國之間的軍事攤牌裡，台灣政府正讓他們的公民處於「原爆點」。他接著反諷：「現在這又是一個為人民著想的偉大政府。」

台灣網友則湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「奇怪，各位有看到綠營網軍側翼出征Garland Nixon嗎？難道是碰到高貴的美國人士，網軍們自動龜縮了？」「這時綠營網軍就惦惦」、「怎麼沒看到出征大隊？一定有鬼」、「台灣綠政府只想聽好話，拒絕聽實話，頭就一直埋在好話的土壤裡不抬頭」、「『這又是一個為人民著想的偉大政府』的反諷，至理名言」。