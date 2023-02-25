放屁是自然的生理現象，如果整天都沒放屁會不會怎樣？大腸直腸外科醫師陳威佑指出，腸道也有基本吸收氣體的功能，通常不會有問題，但如果太長時間沒排氣或是排氣的味道很怪，就要注意可能身體出了問題。
陳威佑在臉書發文指出，人體在正常活動的時候，會有呼吸、飲食、消化等因素，讓腸胃道有氣體，這些氣體需要透過打嗝或放屁排出，這些氣體大部分是氫氣、甲烷、二氧化碳、氮氣或是氧氣的混和氣，以及有明顯臭味的硫化氫、吲哚、氨氣、硫氫甲烷。
而腸胃道氣體的來源主要有兩個，一是「吞嚥空氣」，不論進食、飲水、說話、吸菸等行為，都會不自覺吞入空氣。二是「食物消化」，腸道內有許多腸道菌會協助食物的消化，而細菌分解食物很容易產生氫氣和二氧化碳，部分菌種則會產生甲烷，若攝取較多蛋白質食物，則會被分解生成硫化氫。
如果一整天都沒放屁會不會怎樣？陳威佑指出，腸道也有基本吸收氣體的功能，所以通常不會有問題，但是如果太長時間沒排氣或是排氣的味道很怪，那就要注意可能是身體出現以下問題：
1、腸道阻塞
可能是腸阻塞或是扭轉，伴隨的症狀為腹脹或腹部感到腸絞痛，要盡快到醫院進行診斷與治療。
2、肛門出口受阻
如便秘、痔瘡或腫瘤導致氣體排出受阻，因此排氣的次數會變很少，容易伴隨腹脹不適感。
3、排氣味道改變
可能膽汁或胰液分泌異常，讓脂肪沒辦法順利被分解成較小分子，而由腸道菌代謝這些脂肪，可能會產生類似食物腐敗的「惡臭」。
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