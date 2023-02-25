藝人曹佑寧與王淨爆出交往傳聞，不只被民眾直擊雙雙現身日本，男方的IG限動中更被眼尖網友發現有同樣類型穿搭，一時掀起熱議。對此，兩人於22日霸氣認愛，王淨更是曬出「男友視角」照放閃，然而，該貼文意外釣出陶晶瑩提出拍攝邀約，讓這對熱戀的小情侶有望於節目中合體。

陶晶瑩於節目《哈囉！毛小孩》中化身老闆，與郭書瑤、黃偉晉及曹佑寧等人一同經營寵物渡假村，與毛小孩們互動，期望讓觀眾們都能陶醉在寵物們的毛絨身姿下，享受一段療癒時光。其中，曹祐寧因22日霸氣認愛王淨的舉動，不只讓粉絲們紛紛獻上祝福，更引發一陣熱議。

而王淨也於認愛後在IG上曬出多張「男友視角照」放閃，讓粉絲們被這顆「閃光彈」閃瞎雙眼。然而，定睛一看，可發現陶晶瑩在貼文底下邀請王淨一起上節目：「那個漂亮美眉，可以來上《哈囉！毛小孩》嗎？愛你！」對此，王淨回覆：「陶子姐」並附上三個笑到流淚的表情符號，此舉似乎有望讓王淨在節目中合體曹佑寧，使粉絲們不禁紛紛按讚支持。

事實上，王淨本身有養一隻俏皮可愛的米格魯「勘吉」，並多次在社群平台上曬出與牠互動的點點滴滴，讓陶晶瑩看中機會提出邀約，意外引發網友討論。此外，再傳出曹佑寧與王淨的戀愛傳聞時，陶晶瑩早已表示打趣過曹佑寧，雖然她曾表示：「那是其他人的隱私，不便多談。」但想見對這段感情也是抱持著祝福的心情。