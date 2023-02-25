一名邱姓男子在老婆懷孕期間，對公司女同事小美熱烈追求，2人多次發生性關係並拍性愛片，事後東窗事發，小美遭證正宮提告判賠。事後男方提出分手，女方便使出奪命連環叩，還恐嚇「撂人把你押走」，並提告邱男偷拍，造成邱男遭判賠10萬。邱男遭激怒後也反告恐嚇，一審法官認為，小美行為屬正常人性反應，沒逾越常理，因此無須賠償。

根據判決書，小美向法院提告，他與邱男為同公司不同部門之同事，邱隱瞞自己已婚身分與她交往，於民國108年10月間遭她查覺，但是邱男苦苦哀求，陳稱會解決婚姻關係，另娶她表示真情，還央求她給予寬限時間。但最後邱男始終未處理婚姻關係，還告知老婆已懷孕，這時她才知全被邱男花言巧語所騙，男方只是欺騙她的身體。

邱男在和小美交往時，曾對她說「妳幫我生」、「我真的有想過直接讓妳懷孕」等，讓小美誤以為邱男對她很認真，沒想到交往7個月就被提分手。

小美也控訴，邱男竟然未經她同意，偷拍她的裸照，遭她發現後要求删除，但邱男還說都會拍歷任女友性愛晝面，口頭承諾會删除，但實際上有無删除也不知。小美還提出兩人對話證據顯示，小美：「誰叫你有拍影片的習慣」、「以後沒有愛愛了」、「哪天又被你偷拍」。邱男則回：「好啦」、「不會拍了」，都足以證明邱男未經她同意，偷拍原告裸露身體之畫面，因此求償40萬元，一審判決’邱男要賠10萬，目前仍上訴審理。

但是邱男也提出證據表示，小美至始至終都知道他有老婆，當時兩人交往曝光後，老婆也提告小美侵害配偶權，張女當時遭判賠40萬元，但他願意和小美一起共同支付，老婆就和解撤告。

邱男也因小美狂打電話騷擾，還威脅「你信不信我撂人把你押走？再繼續白目」，並傳訊息說「你不管去到哪家公司，名聲一樣臭你信不信」、「其實你老婆有沒有在家，我有認識你鄰居，一看就知道了」、「等等死給你看」等，造成他家庭恐慌，因此反控小美恐嚇，求償90萬元。

但法官審理時，依據兩人對話，未能顯示邱男恐懼，甚至還會爭論，因此認定小美僅是想得到妥善處理回應，屬於常見的人性反應，也沒有超出合理界限，因此判她免賠。