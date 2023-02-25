根據《看台報告》資深記者海恩斯25日搶先爆料，太陽在得到杜蘭特加盟之後的補強動作仍未停歇，目前正在自由市場找尋一名可以輔佐保羅、佩恩的替補控衛人選，目前主要鎖定的對象是本季已經跌出輪替陣容之外的「飆風玫瑰」德瑞克羅斯。

羅斯曾是NBA史上最年輕年度MVP，如今不僅已經34歲了，也在本季逐漸掉出尼克輪替名單之外，因為尼克當前除了擁有布朗生這名優質先發，也在全力培養奎克利這名年輕控衛，造成羅斯從今年元旦開始就沒有上過場，但他暫時沒興趣買斷走人。

跟尼克還有兩年合約(本季是1450萬美元，下季是球隊選項的1560萬美元合約)的羅斯，預計尼克並不打算執行他的下季合約，代表他可能最快在今年夏天就成自由球員，只是他先前坦承，就算生涯從未奪冠，但走到生涯第15年就已經滿足了。

只是太陽假如真的可以說服羅斯買斷合約走人，勢必可以幫助他們再次提升後場戰力與經驗值，畢竟保羅的健康程度不如以往，佩恩本季也是打打停停，有了羅斯這名還可扛下後場重任的老將坐鎮，絕對可以幫助杜蘭特與太陽增加奪冠機率或希望。