烏克蘭危機一周年之際，中國外交部24日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》。中國外交學院國際關係研究所教授李海東在大陸觀察者網受訪指出，這份文件涵蓋範圍全面，兼顧到各相關方，提出一個理性、均衡、沒有私利的方案。此時發布立場文件，除了希望傳遞「俄烏衝突不能繼續惡化下去」的訊號，也向國際社會更準確地傳遞出對這場危機的基本立場，是「正本清源」。

李海東指出，美國想把中國拉到這場危機中去，更試圖將歐洲這場衝突所強化了的聯盟架構，快速移植到亞太地區，針對中國展開一系列「戰略絞殺」。中方發布文件的時機非常得當，恰逢俄烏衝突一周年，也恰逢美國準備將俄烏衝突推到一個更危險境地的時刻。

「在這樣的背景下，國際社會想要化解烏克蘭危機，就需要新的觀念和行動藍圖。」

李海東指出，中方這份文件主要傳遞出兩個訊號，第一，俄烏衝突不能繼續惡化下去，需要盡快緩和化解。如果這場危機再持續下去，對各方都會帶來巨大危害，中方不希望這種局面出現。

第二，當前有些國際輿論對中方在烏克蘭危機上的主張和作為有誤解，甚至是扭曲。尤其是西方輿論中，常常對中國的作為做非常不健康的描述。

李海東表示，從中方角度來說，有必要向國際社會更準確地傳遞出對這場危機的基本立場和化解方案，這也是一種「正本清源」。

李海東認為，綜合性、平衡性以及權威性，是中方這份立場文件最大的亮點。

所謂綜合性，即這份文件指出了烏克蘭危機的原因、化解方案以及未來出路，勾畫出一條解決烏克蘭危機的「路線圖」。

他說，這12點立場涵蓋的範圍非常全面，既包括國際規則，例如第一條說尊重主權，第二條呼籲拋棄冷戰思維等；也包括中方在一些重點問題上的基本態度，例如確保供應鏈穩定、解決人道危機、保護平民和戰俘等。過去我們也提出了一些主張，但這份文件的綜合性和系統性更為完整和全面。」

李海東表示，中方文件的平衡性在於兼顧到了烏克蘭危機的各相關方，真正是從客觀中立的角度，對化解烏克蘭危機提出了一個理性、均衡、沒有私利的方案。

權威性方面，李海東指出，這是中方發表的一份非常嚴肅的文件，對於外界看待和理解中方立場，作用非常大，可以說它的權威性勝過任何其他國家對中國在烏克蘭危機問題上的解讀。

李海東表示，中國不是這場危機的衝突方，「我們和俄羅斯是夥伴，和烏克蘭也是夥伴，我們處在一個能夠讓各方都易於接受和理解中國主張的位置。」「盡管美西方試圖在烏克蘭危機問題上對中國的意圖和行動進行一系列的詆毀扭曲，但通過這份文件，中國的所作所為和主張必定會被更多國家所理解和接受。」