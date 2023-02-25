華爾街見聞引述意見稿指出，支持金融機構、資產管理產品等各類市場主體規範投資住房租賃相關金融產品。鼓勵住房租賃企業、專業資產管理機構通過房地產投資信托基金（REITs）長期持有、運營租賃住房，支持保險資金等長期資金投資住房租賃市場。

此外，住房租賃金融業務要嚴格定位於支持住房租賃市場發展，不得為短期投機炒作行為提供融資。住房租賃金融產品及服務應與非租賃住房的住房金融產品及服務明確區別，嚴禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資，嚴禁將住房租賃金融產品違規用於商業性房地產開發。