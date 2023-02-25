華爾街見聞引述意見稿指出，支持金融機構、資產管理產品等各類市場主體規範投資住房租賃相關金融產品。鼓勵住房租賃企業、專業資產管理機構通過房地產投資信托基金（REITs）長期持有、運營租賃住房，支持保險資金等長期資金投資住房租賃市場。
此外，住房租賃金融業務要嚴格定位於支持住房租賃市場發展，不得為短期投機炒作行為提供融資。住房租賃金融產品及服務應與非租賃住房的住房金融產品及服務明確區別，嚴禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資，嚴禁將住房租賃金融產品違規用於商業性房地產開發。
大陸人行、銀保監會24日公布「關於金融支持住房租賃市場發展的意見（徵求意見稿）」指出，支持房地產投資信托基金（REITs）份額交易流通，促進長期穩定經營，防範短期炒作。
華爾街見聞引述意見稿指出，支持金融機構、資產管理產品等各類市場主體規範投資住房租賃相關金融產品。鼓勵住房租賃企業、專業資產管理機構通過房地產投資信托基金（REITs）長期持有、運營租賃住房，支持保險資金等長期資金投資住房租賃市場。
此外，住房租賃金融業務要嚴格定位於支持住房租賃市場發展，不得為短期投機炒作行為提供融資。住房租賃金融產品及服務應與非租賃住房的住房金融產品及服務明確區別，嚴禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資，嚴禁將住房租賃金融產品違規用於商業性房地產開發。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。