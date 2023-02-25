華爾街見聞引述郭明錤指出，這樣的變化有利後續加速降低頭戴裝置成本，這也是蘋果所期待看到的。分析指出，因為蘋果的第一代AR/MR頭戴裝置預估出貨量極低，因此此投資對立訊短期內可能很難創造獲利。

然而，蘋果做為立訊最大客戶，立訊在2023與2024年的成長性完全仰賴蘋果訂單，故如果蘋果期望立訊接手頭戴裝置，立訊很難拒絕此要求。