媒體人韋安經常在臉書發表時事評論，引發網友關注。韋日前預言，2024若新北市市長侯友宜代表國民黨出戰，在一對一的情況下，將能大贏代表民進黨的賴清德150萬票以上；且不論是侯、賴、柯文哲「三腳督」，還是任何其他組合，侯也都將以50萬票以上勝選。韋23日再度預言：「這兩個禮拜，可能有『史詩級』的大戲上場。會不會被弄掉，就不一定。」

韋安23日在臉書發文，鐵口直斷表示：「這兩個禮拜，可能有『史詩級』的大戲上場。會不會被弄掉，就不一定。」

韋安日前才在臉書發文預測，侯友宜若代表國民黨2024出戰，與賴清德一對一，侯將贏150萬票以上；侯對上賴、柯文哲，在「三腳督」的局勢下，侯仍將贏80萬票以上；若有其它組合的三腳督，侯還是能贏50萬票以上。當時便引發許多討論。

針對韋安23日的最新預言，作家苦苓再度現身留言吐槽：「如果發生了，就證明你的預測神準；如果沒發生，就證明你說的被弄掉了，還是神準。建議你可以去算命了。」韋則貼出自己過去精準預言、當時與苦嗆賭的新聞連結，作為回應。