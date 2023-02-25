台灣都市傳說「機器上擺乖乖，機器也會乖乖的！」臉書粉專《姆士捲》轉發一張照片說，一名大陸網友在電腦上擺乖乖，祈求電腦不要當機，但卻拆封把乖乖的內容物全吃了，只留下包裝貼在牆上，引起網友討論，5千多人朝聖直呼，東西不能只學一半，這是召喚死當的節奏吧？

臉書粉專《姆士捲》昨轉發網友分享的照片說「我看你是完全不懂喔！」只見一包綠色的乖乖被貼在電腦上方的牆面上，上面還寫著不要當機，乍看之下沒有毛病，但是仔細看卻發現這包乖乖已經拆封，內容物早已被吃光光了。

照片引起網友討論，「吃完的乖乖會變壞壞」、「這是召喚死當的節奏吧」、「這可能比不放更糟欸」、「不出意外的話，馬上就要出意外了」、「要整包好好好的才有用」、「這比五香口味還慘」、「馬上就要當了」、「東西只學一半會出大事」。

在機器上面擺乖乖，其實是台灣的「都市傳說」，據傳只要在機器上面放一包綠色的乖乖，機器就乖乖的，因此台灣許多公司行號都會遵守這項規定。不過，要特別注意的是，放在機器上面的乖乖，只能選擇奶油椰子口味、綠色包裝的乖乖，因為綠色代表機器順利運作時亮的綠燈，若擺成黃色五香口味或紅色的巧克力口味恐出大事，而且必須是全新未拆封的乖乖才有效。