聯準會周三公布2月會議紀要，整體而言鷹中帶鴿，然而周五公布的1月個人消費支出（PCE）物價指數，遠高於市場預期，美股四大指數全面收黑，升息壓力仍高。此外，會議紀要中，聯準會經濟學家對後市的看法，意外引起外媒注意，他們暗示今年美國可能出現經濟衰退，且股市與房地產的價格也有機會暴跌。

Business insider報導，聯準會的經濟學家敲響經濟危機的警鐘，在會議紀要中暗示今年美國可能出現經濟衰退，並提到目前股市與房地產的估值過高，且帶來痛苦的高通貨膨脹可能會持續至2024年，股市與房地產也有暴跌風險。

事實上，早在去年11月聯準會經濟學家就曾警告，美國今年的經濟是成長還是衰退幾乎是「擲硬幣」的結果，顯示經濟狀況充滿不確定因素。

會議紀要提到，「經濟學家預測今年美國實際的GDP成長率將顯著放緩，勞動力市場也將陷入疲軟，這一定程度反映收緊貨幣政策帶來的影響，可能得等到明年實際GDP才有可能回升。」

即使聯準會經濟學家認為高通膨仍會持續一段時間，價格壓力也會持續至明年，但他們也提到，經濟成長趨緩，加上能源價格與食品價格大幅下降，今年通膨率有高機率下修。