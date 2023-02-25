今天開始就是228四天連假，民眾除了出國旅行之外，有些人則留在台灣造訪各縣市景點及大啖美食，有著「美食之都」稱號的台南，絕對是許多人心目中的首選，經常透過社群網站分享當地美食的藝人歐陽靖，也給出6點實用建議，引起網友熱議。

歐陽靖表示許多民眾趁著連假到南部旅行，有些人可能以為當地氛圍悠閒，可以隨興走走不做規劃，讓她連忙提醒有此想法的人： 「來台南不規劃就有可能餓著肚子回家！連假的台南是戰場啊」，接著給出6點建議，例如：週一不屠宰，市場沒有溫體肉，舉凡牛肉湯、牛肉鍋等店家，周一都是公休日，更不忘提醒「很多店直接休星期二早上」，此外，不少餐廳週休2～3天，都會開店的營業時間落在周五到周日，不過有些知名酒吧則是週日公休。

歐陽靖提6大建議給連假要到台南遊玩的觀光客參考。 （圖／GinOy 歐陽靖臉書）

另外，歐陽靖建議不要執著在排隊名店，美食清單要有AB方案，不然只會浪費時間，更不忘強調： 「因為吃起來真的沒什麼差別」，此外，就是避開觀光客用餐時段，像是早餐店「早上9～10點」及小吃店「下午3～5點」是離峰時段，比較不需要花時間排隊，交通方面，假日在舊市區幾乎找不到停車位，建議搭乘大眾運輸，再租機車或騎共享機車才是上策，至於住宿方面，不一定要住在中西區，因為難訂住宿費又較高，像是附近的安平區、南區、北區也是不錯選擇。

對於歐陽靖給出的實用建議，網友紛紛留言： 「台南假日如戰場→我不能同意你更多了」、 「身為臺南人覺得可以不開車就別開車」、 「這完全已經是我們臺南人的專業知識了」、 「台南應該要有環狀小吃公車，一直吃一直繞」、 「只要連續假日，就是遠離台南，才不要跟觀光客擠在一起」。