228連假首日！國1南下新營段3車追撞事故 全線管制封閉 08:552023/02/25 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道警方表示，大型吊車準備進入事故現場拖吊事故車輛。（摘自高公局官網即時影像／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前管制封閉國1南向嘉義系統至新營交流道路段，請用路人提前改道行駛。（摘自高公局官網即時影像／張毓翎台南傳真） 228連假首日，國道1號南下285.1公里處，發生2輛大貨車和1輛小客車追撞事故，目前管制封閉國1南向嘉義系統至新營交流道路段，請用路人提前改道行駛。國道警方表示，大型吊車準備進入事故現場拖吊事故車輛，詳細事故原因仍待調查。 228連假 樂園優惠迎賓 228連假護行人、防危駕 台中烏日警3箭連發 228連假來高雄 都會、山海任暢遊 #228連假 #追撞 #新營 #封閉 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 228連假台中LaLaport恐人潮擠爆 警：違規即取締 16:542023/02/24 社會 返鄉崩潰！貨車水泥管掉落 「2大1小車」撞一團 全線封閉 07:292023/02/25 社會 228連假 台南海線看蜀葵、扛鹽擔挑戰男友力 15:042023/02/24 生活 228連假屏菸園區一票129元玩到底 加碼免費參加音樂祭 20:592023/02/24 生活 228連假將屆防噪音車及危駕 清水警今起強力布署 11:282023/02/24 社會 228連假恐湧現掃墓人潮 桃殯、納骨塔停車資訊看過來 12:332023/02/24 生活 228連假紅斑馬機動服務 5服務區設機動服務站 14:512023/02/24 社會 國泰產推虛擬駕訓班先測 04:102023/02/24 金融．稅務 迎接228連假 交通資訊新北警報呼理哉 16:462023/02/24 生活 快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 08:422023/02/24 社會 憂228連假出遊必塞？警政署：加強疏導維護安全與順暢 14:542023/02/24 社會 228連假明日開始 高市警同步酒駕大執法 14:232023/02/24 生活 228連假4天垃圾怎麼丟？ 桃園垃圾車收運時間一次看 18:382023/02/24 寶島 228連假湧出遊車潮 中警估「這時段」交通壅塞 18:492023/02/24 社會 台南市首屆馬戲藝術節 228連假帳篷預售票賣破9成 17:052023/02/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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