目前管制封閉國1南向嘉義系統至新營交流道路段，請用路人提前改道行駛。（摘自高公局官網即時影像／張毓翎台南傳真）

228連假首日，國道1號南下285.1公里處，發生2輛大貨車和1輛小客車追撞事故，目前管制封閉國1南向嘉義系統至新營交流道路段，請用路人提前改道行駛。國道警方表示，大型吊車準備進入事故現場拖吊事故車輛，詳細事故原因仍待調查。