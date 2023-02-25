往年228紀念日前後，柯文哲都會依循往例騎車挑戰「一日北高」，行前他也率團隊前往關渡宮參拜，接著暖身準備出發。（民眾黨提供）

民眾黨立委、議員紛紛來為黨主席柯文哲一日北高加油。（民眾黨提供）

甫結束白沙屯媽祖9天8夜徒步進香的民眾黨主席柯文哲，25日清晨偕前台北市副市長黃珊珊再度挑戰騎自行車「一日北高」，被問到此安排是否想為2024總統大選維持聲量，柯文哲否認，強調「做一次就是做秀」， 若每年做就能變成傳統，希望台灣主要活動都可以成為傳統。

往年228紀念日前後，柯文哲都會依循往例騎車挑戰「一日北高」，行前他也率團隊前往關渡宮參拜，接著暖身準備出發。

根據規畫，柯文哲車隊將於25日清晨6時於台北關渡宮出發，沿途依序停留新竹代天府、彰化伸港寶天宮、嘉義布袋大眾廟，預計26日中午12時20分抵達終點站高雄市立大義國中，總計長367.6公里，須在21.5小時內完賽。

被問到此行是否有把握騎完全程，柯文哲稱自己會盡力而為，沒騎不知道結果，黃珊珊則說，這是她第三度挑戰，去年騎到彰化，希望今天能騎到高雄。

媒體詢問，在大選前夕大量參與地方活動，是否想為2024維持聲量，柯文哲隨即搖頭，強調有些事情「只做一次叫作秀」，若每年都做就能成為傳統，期許台灣主要活動都能成為傳統。

他舉例，比如一日北高約在228前後，過去台北市推廣的花系列活動，也是這樣的概念，什麼時候看可以看杜鵑花季、陽明山花季或海芋季，能讓城市生活變得豐富。

此外，柯文哲、黃珊珊結束「一日北高」後，4月初將一同訪美，柯表示，黃珊珊只是參與其中一部分，地點主要是在紐約，至於這是否為「柯珊配」起手式，他則說外界想太多。