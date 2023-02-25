繼雞蛋價格飆漲、供貨不足後，傳出雞肉也開始短缺，農委會24日坦承白肉雞雛雞有損，特定部位3月會有短缺的情況，將盡速以進口補足需求。國民黨立委賴士葆酸，不知道側翼這次是否還能繼續瞎挺。

近日全台為缺蛋一事吵個沒停，農委會主委陳吉仲21日已在臉書發文，指出近期雞蛋的每日供應量確實與需求量有差距，已先減少加工需求，全力調度超市與傳統市場，並協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場全面更新設備，減低氣候對產蛋率的影響，與禽流感帶來的問題，讓雞蛋產業永續。

儘管政府坦承確實有缺蛋情形，但卻有不少人堅持不缺，頻頻喊話稱很好買，反觀買不到蛋的網友們，紛紛貼出超市、便利商店蛋架全空的狀況，雙方彷彿生活在平行宇宙中；而因雛雞數不足，農委會表示雖然整體雞肉供應應不會有問題，但清腿肉塊等特定部位恐在3月份出現缺口，將盡速以進口補足需求。

賴士葆今（25）日在臉書表示，缺蛋議題，政府從死不承認到被迫道歉，如今雞肉也出現短缺，雞腿飯從去年開始不停漲價，到如今甚至出現部分停售的現象，「不知這次袒護缺蛋的綠營各級翻車側翼是否繼續瞎挺」。