明星控衛班西蒙斯（Ben Simmons）去年2月離開七六人，前鋒尼恩（Georges Niang）對此感到欣慰，他直言少了一個吃閒飯的人，讓球隊每個人都輕鬆多了。播客節目主持人John Kincade提到七六人比去年同時期的勝場還多5場（39勝19負），尼恩回答說：「班西蒙斯在上季開季時造成我們的負擔。」

班西蒙斯上季因為心理健康與背傷而缺席整個球季，鬧得七六人高層對他開罰，西蒙斯又上訴索討薪水，鬧得球團雞犬不寧。尼恩說：「從總管的角度來看，當你打造了一個陣容，我不知西蒙斯薪水多少，但他是最大合約，所以他不打了的時候，你馬上得找出其他角色球員來填補他留下的，像是傳球、運球、籃板、防守。」

尼恩表示西蒙斯沒有留下投籃的空缺，因為他根本不會投籃。尼恩強調身為一支團隊，知道自己擁有那些戰力是很重要的，但是他們不確定西蒙斯到底打不打，他還得收看體育節目才知道西蒙斯的情況。尼恩說這段過程很煎熬，他們知道西蒙斯會被賣掉，但不知誰會跟他被包裹賣出去，也不知誰會被買進來。如今七六人的陣容讓尼恩滿意，更重要的是「每天晚上的比賽，我都知道誰會和我一起上陣。」

西蒙斯本季成為籃網的負擔，年薪3540萬美元（全隊最高薪），場均6.9分、6.3籃板、6.1助攻，罰球命中率44%。