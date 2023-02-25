一名許姓男子2021年間透過臉書認識一名13歲國中少女小美，先花言巧語以贈送手機、口紅及生活費給她花用，誘騙小美同意交往，未料沒隔幾天以視訊與她聊天時，威逼小美脫內衣裸露胸部供他觀看，經小美拒絕後大怒，嗆聲「要讓你在學校紅」，少女害怕下被迫裸體和許男視訊。事後小美向父母泣訴提告，法院審理後，認為許男惡性重大，判有期徒刑年7年2月，還可上訴。

根據判決書，許姓男子在民國110年8月，透過社群軟體Facebook認識13歲國中少女小美，竟向小美謊稱要贈送最新行動電話、口紅及提供生活費給她花用，讓小美同意與他交往。

事後許男便軟硬兼施，打視訊電話給小美，先以文字訊息要求她褪去內衣、裸露胸部與其視訊，但是遭到小美拒絕，未料許男立刻翻臉以文字恫稱：「你不接」、「我讓你在學校紅」、「認識的人多到不是你可以想像的」、「你確定你要這樣玩」、「你信不信走到哪都有人知道你誰」、「照片我直接出去」、「不然我直接照片」、「發出去」等語，更以「給你五秒」、「5」、「肩帶拉下來」、「4」、「3」、「兩邊都是」、「拉下來」、「2」、「我再給你10秒」等命令語氣倒數，以此方式脅迫小美褪去內衣讓他觀看。

事後小美感到恐懼向父母據實以告，並父母陪同下前往警局報案。警方立刻前許男住處搜索，查扣相關影像以及犯罪工具等。

法官審理後認為，許男透過通訊軟體與小美結識後，以脅迫女方裸露胸部與其視訊等方法，對女方為強制猥褻之行為，使女方製造猥褻行為之電子訊號供其觀覽，對她之身心健康及人格發展產生不良之影響，犯罪手段低劣，惡性重大，且未能與小美及父母達成和解，判許男有期徒刑年7年2月，可上訴。