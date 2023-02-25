Netflix推出的實境生存節目《體能之巔：百人大挑戰》日前播畢，而由混合健身選手禹秦熔奪得冠軍，抱走韓幣3億（約台幣750萬元）獎金。豈料，其中一名女選手金多英先前被爆出是校園霸凌加害者，有不少韓國網友發帖表示學生時期曾被她勒索金錢，更遭到暴力對待，金多英也於昨(24)日在IG上發文回應了。

14日在韓網論壇上出現一篇題為「《體能之巔：百人大挑戰》校園暴力加害者」的文章，內容指出某位女出演者自國中時期就開始對多名後輩霸凌，不僅金錢勒索，還暴力相向，更因受害者向父母求助被發現後讓霸凌行為變本加厲，引發韓網熱議，而後有網友陸續指認加害者是金多英。

金多英對此於昨日在個人IG上曬出一篇黑圖長文，內容承認自己有以「難聽言語及髒話管教後輩」的舉動，並向受到傷害的後輩及節目組致歉：「哪怕需要時間，如果有機會我也會親自道歉並請求原諒，讓很多觀看節目並支持我的人失望了，我感到很抱歉。」

然而，金多英也直言爆料內容大多「不是事實」，並否認金錢勒索以及肢體暴力，指出：「我詢問過當時的朋友，再三確認後，確信從來沒有在卡拉OK、公園發生過肢體暴力，也沒有勒索零用錢的記憶。」並揚言：「若不實傳聞繼續傳播，將會採取法律行動。」

事實上，《體能之巔》播出後爭議頻傳，舉凡「女選手遭男性參賽者壓胸在地」、「選手遭觀眾質疑服用藥物參賽」、「選手校園霸凌」等等，引發不少討論。對此，Netflix原定於28日舉行的終映記者會緊急取消，而官方也發出聲明表示：「正在了解相關情況中，在討論《體能之巔》的成功之前，首先應該了解相關事件詳細情況，因此決定取消。」