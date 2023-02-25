A CNN crew got rare access to US Navy (🇺🇸) P-8 Poseidon patrol above the South China Sea.



“I’d say its another Friday afternoon in the South China Sea,” Navy Cmdr. Marc Hines.



Source and full video: https://t.co/5c6ohQVN4N pic.twitter.com/x1ecPuoQv7 — Aerospace Intelligence (@space_osint) February 24, 2023

美國海軍偵察機正飛在南海上空21,500英尺（約6553公尺），距離設有中方軍事基地的西沙群島30英里（約48公里）。這時P-8「海神」（Poseidon）巡邏機的無線電中傳來解放軍機場的廣播說：「美國飛機，中國領空為12海里。別再靠近，否則所有責任自負。」

據CNN新聞網24日報導，在P-8「海神」上隨行採訪的記者目擊，短短幾分鐘內，1架武裝空對空飛彈的中方戰機攔截了P-8「海神」，緊飛在距它左舷側只有500英尺（約152公尺）處。

這架中方戰機飛得很近，到了CNN記者能看到機上飛行員轉頭看著他們，甚至能看出尾翼上的紅星，還有它所武裝飛彈的地步。而美國P-8飛行員史蘿特（Nikki Slaughter）則向這架有雙座雙引擎的解放軍戰機大喊：「解放軍戰機，這是美國海軍P-8A …你在我的左翼側，我打算向西飛。我要你也這樣做，完畢。」

然而，解放軍戰機並沒有回覆，繼續伴飛了15分鐘才離開。對CNN隨機採訪人員來說，這是南海，還有中美緊張的明顯證據，但負責這次美國海軍任務的指揮官海恩斯（Marc Hines）卻有不同的看法，「我會說，這又是南海的另一個星期五下午」。

而如西沙群島等南海島礁，則是中、菲、越南、馬來西亞、汶萊和台灣的主權爭議焦點。

美國海軍P-8周五飛近菲律賓時，發現了1艘中方海軍飛彈驅逐艦，於是向下飛到約1,000英尺（近305公尺）仔細觀察，結果引發解放軍更多警告，只聽到無線電中傳來：「美國飛機、美國飛機，這是中國海軍『長沙』艦，你正低飛向我接近，說明來意。」

儘管P-8飛行員史蘿特回答，他們會保持安全距離，但很可能武裝數十枚面對空飛彈的「長沙」艦人員仍堅稱，「美國飛機、美國飛機，這是中國海軍『長沙』艦，你顯然在危及我的安全、你顯然在危及我的安全。」

不過，史蘿特在回覆，「我是美國軍機，我會和你保持安全距離」後，還是繼續執行任務。而美國海軍說，這些是例行任務。

對海恩斯來說，當中方有回應時，緊張總是少些。他指出，沉默帶來不確性。「只要沒有回應，就是有問題。他們了不了解我們在說什麼？他們了解我們的意圖嗎？他們明白，我們沒有任何惡意嗎？」

而周五那天大部分時間中方都有回應，海恩斯認為，這些遭遇是「專業的」，而他想繼續這樣下去。