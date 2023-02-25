通貨膨脹時代什麼都漲，統聯客運今公告，受疫情、成本、缺額等3大因素影響，將自3月6日、4月7日起，分別縮減國道10條、19條路線優惠，票價比原先增加5至20元。

統聯坦承，近年各類物價、油價上漲，加上疫情嚴重衝擊客運產業，原一直由公司自行吸收的優惠措施「實在是撐不下去了」，迫不得已只能調整票價優惠幅度，以求永續經營、照顧員工及持續提供優質安全服務。

優惠縮水等於變相漲價，將分兩階段調整，第一階段自3月6日起，先調整國道10條路線的票價優惠；4月7日起再調整國道19條路線票價優惠，幅度均在5至20元內。調整後的票價仍在交通部於2018年核定的票價範圍內，換言之，報備即可。

統聯不諱言，疫情期間駕駛員流失不少，且各家客運都有這現象。此次調整也是為了提高現有駕駛員的薪資待遇，並推出久任獎金、招募獎金，希望多聘駕駛員以增加班次。