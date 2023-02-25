每個人都有自己的個性，有些人覺得獨自一人較自在，有人則喜歡成群結隊。日本網站《占TV》整理12星座「黏人」排行榜，其中前2名為巨蟹座、天秤座，他們無法忍受孤獨，總要和團體或朋友黏在一起。

Top12：射手座

射手座熱愛自由，不可能被一群人束縛，他們喜歡像外星人一樣，看著人群而感到滿足。

Top11：雙子座

善變的雙子座不可能留在一個群體中，因為喜歡的事物不斷在改變。

Top10：牡羊座

牡羊座最理想的模式就是有人跟在自己後面。

Top9：金牛座

金牛座喜歡自給自足，不太關心其他人；感到孤獨時，會加入和自己相似的群體。

Top8：摩羯座

摩羯座對群體不感興趣，但如果是必須的，情況就會不同。

Top7：天蠍座

天蠍座是只和少數人敞開心房，和自己相似的人組成團體。

Top6：水瓶座

水瓶座雖然是個人主義者，但他們偶爾也喜歡和有相同品味或興趣的人聚會。

Top5：雙魚座

雙魚座常會出現「我要依賴人」的想法，但有時也會想要逃脫。

Top4：處女座

處女座喜歡身處於多數派，而不是在群體中，他們不是一個孤獨的奮鬥者。

Top3：獅子座（我要當領導者）

獅子座相當容易感到孤獨，他們想要的不是成為群體的一員，而是想要當領導者。喜歡訂定一些計畫，像是邀約「周末一起出遊」。

Top2：天秤座（想成群結隊、不離不棄）

熱愛社交的天秤座無法忍受孤獨，享受和不同年齡、性別、性格的人聚會，但他們不喜歡過於親密，會保持適度的距離感。

Top1：巨蟹座（就想和朋友黏一起）

巨蟹座有同理心，總是想與朋友像家人一樣黏在一起，他們會像母親一樣照顧人，有時又像孩子般希望受保護，在舒適的團體中依偎著，讓巨蟹座感到幸福。