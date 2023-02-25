美國之音引述《華爾街日報》報導，中共解放軍一架裝載導彈的戰鬥機周五（2月24日）在南海有爭議島嶼上空與美軍巡邏機發生近距離接觸。美軍官員表示，類似事件幾乎每天都會發生，且越來越危險，但美國將持續反擊中國對國際水域准則的挑戰。

報導說，當時一架裝備有四枚空對空導彈的中國殲—11噴氣式戰鬥機出現在這架美國海軍P-8巡邏機的後方，從上方經過，距離美國飛機機翼「幾百英呎」。

中國殲—11軍機的飛行員通過無線電對美國P—8飛機發出警告，稱美國軍機「正在接近中國領空」，要求「保持安全距離」，否則「將被攔截」。美軍P-8巡邏機飛行員對中國的警告作出回應，稱它正在國際領空飛行

美國官員表示，周五在南海發生的事件現在幾乎每天都會發生，而且越來越危險。

為回擊中國對南海不斷增加的軍事存在和對地區島礁的軍事化，美國巡邏機幾乎每天都在這裡進行飛越。《華爾街日報》記者周五乘坐P—8巡邏機，與美軍人員使用錄影機、雷達等傳感器觀察島嶼上的船隻、飛機和設施。

報導稱，美國P—8軍機與中國戰鬥機的相遇地點在帕拉塞爾群島（中國稱為西沙群島）以北幾十英哩處。中國和越南都聲稱對這一群島擁有主權，中國在其中一些島嶼上建有軍事設施。

P—8飛行員對中方的警告作出回應稱，美方是在國際空域飛行。中國地面站的回復是：「不要再靠近，否則你將承擔全部責任。」

美國海軍巡邏機隨後向南穿越南海，並經過斯普拉特利群島（中國稱南沙群島為）上空，中國與越南、馬來西亞、菲律賓等國都聲稱對這裡擁有主權。當美國P—8巡邏機離開帕拉塞爾群島空域約一小時後後，中國戰鬥機也隨即離開。

P—8巡邏機在返回其位於日本沖繩的基地途中還飛越兩艘中國海軍驅逐艦，一艘在菲律賓北部，另一艘在台灣東海岸外約38海浬處。

《華爾街日報》說，巡邏機隸屬於美國海軍第十巡邏中隊，目前在日本進行為期六個月的輪換。第十巡邏中隊指揮官馬克·海因斯（Marc Hines）表示，這些任務有助於維護國際規範，支持美國的夥伴，確保國際水域的自由貿易。他表示，必須就中國對現有秩序的挑戰做出回應。

美國海軍西太平洋和印度洋偵察機指揮官威爾·托拉森（Will Toraason）對《華爾街日報》表示，「長期趨勢是，中國戰鬥機飛行員越來越咄咄逼人」。

美國軍方說，去年12月21日，一架中國戰鬥機在南海上空與一架美國偵察機危險相遇，僅相距20英呎（約6公尺）。美軍公佈了那次相遇事件的影音檔。

中國指責美國軍機和軍艦在靠近中國的空域和海域的「抵近偵察」危害中國國家安全，要求美國停止這類其所說的「挑釁行為」。

本月稍早，一個中國偵察氣球飛越美國國土的事件加劇了兩國緊張關係。美國軍機2月4日在南卡羅萊納州海岸附近將這枚中國氣球擊落。中國稱該氣球是從事氣象科研的無人飛艇，因不可抗力因素誤入美國；美方則表示，氣球上裝備了間諜監測裝置。