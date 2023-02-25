2「忠犬小弟」藏通緝老大 帶槍看門還讓臥室 警攻堅抄出4槍百發子彈（葉庭欣翻攝）

一名遭判18年徒刑的陳姓通緝犯，逃亡期間由2名住台中的小弟資助，躲藏在出租套房內，小弟為了表示忠心，還讓出臥房讓老大睡，2人則窩在一起共眠，而且24小時帶槍保護老大，隨時準備火拚，台中市刑大獲報陳嫌落腳處後進行攻堅，當場逮捕3人並起出4把改造手槍、百餘發子彈，讓員警捏一把冷汗。

根據調查，桃園一名50餘歲的陳姓男子因案通緝遭判刑18年而潛逃在外，臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊接獲該犯嫌藏匿於臺中某大樓情資後，開始布線查緝，並發現陳姓犯嫌幾乎足不出戶，躲在2個小弟承租的大樓裡，生活起居亦由小弟負責，且逃亡期間仍持續販毒賺取生活費，惟出入均由小弟掩護，難以掌控行蹤。

刑大幹員當場逮捕3人並起出4把改造手槍，百餘發子彈，讓員警捏一把冷汗。(葉庭欣翻攝)

警方起出4把改造手槍，百餘發子彈，火力強大。(葉庭欣翻攝)

警方連月鍥而不捨跟監，見時機成熟，持臺中地方法院所核發搜索票，在小弟租屋處成功將渠逮捕，現場另起獲改造手槍4隻、子彈數百顆、海洛因、安非他命數包等，全案訊後仍依毒品、槍砲、通緝罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。

警方起出4把改造手槍，百餘發子彈，火力強大。(葉庭欣翻攝)

據悉陳嫌因案去年9月遭法院宣判18年徒刑，陳男未到監服刑因此遭發布通緝並開始逃亡，最後藏匿於2小弟租屋處，警方攻堅時發現，原住於主臥之鍾姓小弟，一知道陳姓老大要來借住，還讓出主臥，自己窩在另一間小客房，忠心耿耿的2小弟均擁槍自重，企圖保護陳姓老大行蹤及隨時火拚之準備。

臺中市刑大接連破獲槍毒案件，透過強勢執法查緝掃蕩，近期亦配合內政部警政署積極執行「清源專案2.0」，並結合社區警政，以確實掌握治安狀況，及早發現隱匿社區或大樓內不法集團，斬除社會治安亂源。臺中市刑大呼籲民眾勿輕易嘗試毒品，自毀前程；法網恢恢、疏而不漏，臺中市警方亦秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，要求所屬全面淨化治安環境，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，本局必定立即打擊、嚴辦到底。

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